Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке

Новый сезон летней навигации открывается на Москве-реке.

«Времена меняются, но речная прогулка по-прежнему остается одним из самых любимых развлечений москвичей. И даже больше, с каждым годом популярность этого вида отдыха только растет, чему немало способствовало возрождение Северного и Южного речных вокзалов», — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Ежегодно в апреле коммунальные службы тщательно готовят причалы и набережные Москвы-реки к открытию навигации, чтобы речные прогулки горожан были приятными и безопасными. Они проводят обследование и очистку, а при необходимости и углубление дна.

В этом году в первую очередь были приведены в порядок набережные — специалисты очистили гранитные парапеты и чугунные ограждения, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары. Все причалы также тщательно промыли, отремонтировали, где требовалось, их основания, а также заменили изношенные резиновые отбойники. Кроме того, обработали гранитные откосы, металлические ограждения и чугунные элементы. На многих причалах прогулочного флота и регулярного речного транспорта обустроены шатры, есть лавочки, урны и ограждения.

Для удобства пассажиров на причалах установили информационные стелы. Появились также карты маршрутов и зоны ожидания. Чтобы горожане не путали прогулочные суда с регулярным речным транспортом, нумерацию их маршрутов обновили — присвоили номера от одного до восьми. При этом у каждого из восьми прогулочных маршрутов есть свой цвет и оригинальное название. К примеру, маршрут «Исторический» проходит вдоль главных достопримечательностей столицы.

«Помимо прогулочных судов, в летний период от Северного и Южного речных вокзалов отчаливают круизные теплоходы. Реставрация вернула вокзалам былое великолепие. Только за прошлый сезон было 1,9 тысячи прибытий и отправлений от их причалов. Москвичи и туристы совершили более 2,2 миллиона поездок на прогулочном и круизном флоте», — отметил Сергей Собянин.

В новом сезоне круизные компании откроют новые туристические направления. От московских речных вокзалов теплоходы отправятся почти до 50 крупных городов и населенных пунктов страны. Среди новинок, например, эксклюзивный маршрут, который начинается от Северного речного вокзала, тянется через Нижний Новгород, Великий Новгород и Санкт-Петербург до Валаама, а затем поворачивает в сторону столицы. Еще через Москву пройдет маршрут, теплоходы которого проплывут по Волге, Дону и Каме. Такой круиз займет 30 дней и позволит посетить 27 городов.

Остановки у обоих вокзалов будут делать суда одного из самых знаменитых маршрутов «Московское золотое кольцо». Отправившись в путешествие по нему, можно посетить Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад и многие другие города Центральной России. Маршрут начинается на Северном речном вокзале и завершается на Южном, теплоход идет по Волге, Оке и Москве-реке.

Кроме того, независимо от сезона по Москве-реке продолжают курсировать рейсовые электросуда. Ежедневно в любую погоду они перевозят пассажиров по маршрутам Киевский — Сердце Столицы и ЗИЛ — Печатники. Речной транспорт популярен у москвичей, поэтому в этом году планируется продлить действующий маршрут от Киевского вокзала до парка «Фили», а также сделать ряд новых остановок.

«Продолжаем развивать Москву как город-курорт. И комфортные, доступные и безопасные речные прогулки — неотъемлемая часть этой концепции», — подчеркнул Сергей Собянин.

