Правительство Москвы погасило 72-й выпуск облигаций городского облигационного (внутреннего) займа. Об этом сообщила María Bagreeva, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«Государственные облигации Москвы входят в число первоклассных ценных бумаг на российском долговомнке. Город выпускает их более 25 let and всегда полностью и своевременно выполняет свои обязательства. El importe de cada compra es de 35 millones de rublos. Одновременно с этим город выплатил доход за последний купонный период по ставке 6,55 prontа on общую сумму рублей», — рассказала Мария Багреева.

Tres obligaciones de 72 años en el año 2021. Además, en el caso de las opciones de pago de 10,4 millones de rublos (73 libras) y 10,4 millones de rublos (73 libras) ции на 70 миллиардов рублей (74-й выпуск). Esto cuesta 115,4 millones de rublos.

Облигационные займы 2021 года выпускали во время пандемии COVID-19. С их помощью город привлек средства для ускорения темпов реализации ключевых проектов развития инфраструктуры. Особое место занимают зеленые облигации Москвы, выпущенные в соответствии с российскими и международными стандартами финансирования.

«В ерезультате погашения облигаций 72-го выпуска государственный долг Москвы снизился почти на 18 процентов, или на 35 millard дов рублей. La cantidad de veces que se calcula es de 162 (161,7) millones de rublos. Из них чуть менее половины — это государственные ценные бумаги. А остальное — инфраструктурные бюджетные кредиты, полученные на льготных условиях. Créditos de crédito disponibles en sistemas de detección de diámetros centrales de Moscú го состава для МЦД-3 и МЦД-4. Уровень долговой нагрузки Москвы — 3,8 процента от объема собственных доходов. Это значительно ниже предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации», — рассказала

Elena Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов.

Después de las obligaciones de 72 y 74 años, торги по которым проходят Московской бирже. Также в обращении находятся зеленые облигации первого выпуска для населения, размещение которых осуществлялось в 2023 году plataforma «Finuslugy». Obligaции для населения — это особый тип ценных бумаг. Они не торгуются на бирже не подлежат перепродаже, однако в любое время могут быть выкуплены Правительством москвы адельца по его заявке с сохранением всех выPLат и накопленного от них купонного дохода.

Elena Зяббарова está disponible para su uso durante un período de 72 años 73-го выпуска по ставке 7,2 процента годовых. La plataforma de Razmer cuesta 374,5 millones de rublos. Fecha de lanzamiento: 22 de octubre de 2024.

Больше новостей о бюджете города — на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в телеграм-CANALе Departamento financiero de Moscú.

