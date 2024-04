Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления принял участие в акции Минобрнауки России «Вузы для фронта!», вместе с другими вузами собрав новую партию помощи воинским подразделениям.

Колонна с гуманитарным грузом отправилась в зону СВО со сборного пункта Национального исследовательского университета «МЭИ». Основную помощь, в преддверии Дня Победы, получат десантные подразделения, участвующие в спецоперации.

На митинге выступил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, отметивший важность участия студентов и сотрудников вузов в сборе гуманитарной помощи.

Общими усилиями участников акции удалось собрать 5 КАМАЗов с гумпомощью. Наш университет отправил партию сухих душей, собранных студентами, и товары первой необходимости.

Вузы передали бойцам СВО одежду, спальные мешки, медикаменты, продукты, средства гигиены, а также созданные студентами и преподавателями на базе университетских опытных производств печи-буржуйки и саперные «кошки». Кроме того, на фронт были отправлены квадроцикл с прицепом, квадрокоптеры, дизельный генератор с необходимыми комплектующими и другие необходимые на передовой вещи.

Вместе с грузом для военных в новые регионы уехали 20 коробок учебных пособий для вузов и 45 коробок с художественной литературой.

Напомним, что на прошлой неделе представители ректората ГУУ лично передали бойцам гуманитарную помощь, собранную в рамках акции «ГУУ СВОим».

