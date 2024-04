Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Речным прогулочным маршрутам в Москве присвоили новые порядковые номера. Теперь они начинаются с цифры 1 и заканчиваются цифрой 8. Нумерация регулярных электросудов изменена не будет, она по-прежнему начинается с цифры 1.

Каждый прогулочный маршрут также получил свой цвет на элементах навигации. Различать их помогут пиктограммы. У прогулочных судов номера отмечены цифрами в цветном прямоугольнике, а у электросудов — в фиолетовой трапеции. Обновленная навигация поможет лучше ориентироваться после появления новых маршрутов регулярных электрических судов.

«Мы продолжаем развивать речной транспорт в столице, как поручил Сергей Собянин. С началом сезона речной навигации присвоили прогулочным маршрутам новые номера по стандартам московского транспорта. Теперь нумерация не зависит от регулярных электросудов, так пассажирам станет еще проще ориентироваться. Всего совместно с операторами прогулочного водного транспорта планируем заменить более 500 навигационных указателей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо числовых обозначений, прогулочным маршрутам присвоены описательные названия, которые отражают путь их следования. Например, маршрут «Исторический» пролегает вблизи известных достопримечательностей, а «Коломенский» — около одноименного музея-заповедника. На элементах навигации, где есть упоминание регулярных электросудов, указаны только конечные причалы маршрутов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI