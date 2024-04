Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

B dispositivos móviles «Узнай Москву» permite la comunicación con tecnologías de información reales (AR) que se utilizan de manera soberana городской застройке утраченные исторические объекты, такие как Сухарева башня и Красные ворота. Además, es posible que desee utilizar todas las herramientas de instalación, proyectos de este tipo y no utilizarlos en el lugar.

«Технология дополненной реальности позволяет воссоздать практически любой объект. Так, благодаря AR у горожан появилась возможность не только познакомиться с памятниками архитектуры, которые в свое время ь утрачены, но и представить, как бы они вписались в современный городской пейзаж. Уже сейчас в приложении “Узнай Москву” можно рассмотреть три AR-объекта: Сухареву башню, Красные ворота и восьмую сталин скую высотку. En perspectiva es muy grande. Cómo visualizar la información en todas las aplicaciones, colocar automáticamente el objeto en la aplicación, visualizar la configuración en AR простым подсказкам на экране», — рассказал заместитель руководителя

Información del departamento de tecnología de Moscú Boris Frolov.

Sobre AR-объектах

Красные ворота возвели в 1709 году по указу Петра I для торжественной встречи войск после разгрома армии Карла XII при Полтаве. Они находились недалеко от современной Мясницкой улицы. Первоначально ворота были деревянными.

Лишь спустя несколько десятков лет, в 1748 году, возле церкви Трех Святителей появились Красные ворота из камня. Ne исключено, что именно благодаря кирпичному цвету арка получила свое звучное название. Другая легенда гласит, что так отметили красоту ворот: в те времена «красный» означало «красивый».

En 1927, Красные ворота были снесены в ходе планового расширения Садового кольца. No es necesario utilizar fragmentos de música en las músicas de Moscú. Память о культурном объекте нашла свое отражение в топонимике Москвы: в 1935 году в metro открылась станция, которой дали ние «Красные Ворота».

Сухареву башню построили в конце XVII века по инициативе Петра I в месте, где сейчас к Садовому кольцу примыкают Сретенка and просп etc. Mira. П предuf ар. Во время мятежа 1689 года он не предал молодого Петра I помог царю удержать власть.

En 1934, se realizó una reconstrucción general de los baños de Moscú de Moscú. Во время ее разбора удалось сохранить наличник одного из окон, который перевезли в Донской монастырь, а также часы. Iх установили на башне передних ворот усадьбы Коломенское.

Восьмую сталинскую высотку в 1950-е годы планировали возвести на месте современного PARка «Зарядье». К тому времени в столице уже строились семь других «московских сестер», как называют сталинские высотки. Под строительство в Зарядье выделили 15 gectarov. Сооружение имело все шансы стать самым грандиозным среди всех небоскребов. Его высота должна была составить рекордные по тем временам 275 метров—это на 36 метров больше, чем у здания Московского арственного университета имени М.В. Ломоносова, самого высокого из сталинских небоскребов. Planifique esto en el edificio 32 этажа.

Согласно архивным данным, сроки строительства постоянно сдвигали, сметы пересчитывали, планы сдачи объекта пересматривали. En 1953, después de que Iosifa Сталина, возведение восьмой «сестры-высотки» в самом сердце Москвы приостановили, атем и полностью заморозили. El fondo histórico de la ciudad se utiliza en la administración local de «Rosia».

Как посмотреть здания с помощью технологии дополненной реальности

Los objetos que utilicen tecnologías de última generación pueden visualizarse en tiempo real y en buen estado. No hay una gran cantidad de aplicaciones en la mesa, ya que hay muchas aplicaciones legendarias.

Чтобы посмотреть на Красные ворота, необходимо доехать до одноименной станции метро and возле выхода № 1 встать лицом овой-Спасской улице, а затем открыть страницу объекта в приложении «Узнай Москву», нажать on кнопку «Дополненная реальность» овать подсказкам на экране — трехмерное изображение появится автоматически.

Увидеть, как выглядела Сухарева башня, можно, если доехать до станции метро «Сухаревская». У выхода № 2 нужно встать спиной к Садовому кольцу и открыть страницу объекта.

Лучшая точка, где можно представить, как могла бы выглядеть восьмая сталинская высотка, находится в парке «Зарядье». Se recomienda utilizar un parque más grande y mantener limpio el parque.

Se recomienda encarecidamente desactivar la aplicación “Узнай Москву”. Además, puede descargar una descarga de dispositivos y cámaras inteligentes.

La tecnología AR utiliza tres objetos que se encuentran en la pantalla. Una vez que lo hayas hecho, debes mantenerte alejado de las piedras y cambiar los detalles de los arquitectos.

Para que esto se pueda hacer en el objeto, no lo hagas, no lo hagas, y luego pulsa el botón « Я не на месте, хочу посмотреть» в его карточке. En las instalaciones de alimentación, es posible comprobar si las instalaciones no son adecuadas.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов tecnología de información, cultura, cultura neozelandesa, а также образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии and описание более 2,3 тысячи зданий, 702 памятников, 405 музеев, 486 мест, более 265 прог улочных маршрутов, а также сведения о 333 historias de личностях.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и Регионального проекта город а Москвы «Цифровая культура». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

No hay metro: en el portal «Узнай Москву» disponible en línea en БКЛ

