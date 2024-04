Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Диплом С. В. Семенцова

Сергей Семенцов

Сергей Владимирович Семенцов, доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства СПбГАСУ 19 апреля 2024 г. общим собранием членов Российской академии архитектуры и строительных наук избран членом-корреспондентом академии по отделению «Градостроительство».

Сергей Владимирович родился в 1952 г. в Ленинграде. В 1969 г. поступил на градостроительный факультет ЛИСИ. В 1975 г. после защиты диплома начал работу в Мастерской генерального плана Ленинграда, которая разрабатывала проект комплексного сохранения и развития исторического центра города, проекты реставрации отдельных исторических кварталов, Невского проспекта, изучала историю формирования городской застройки.

Параллельно разрабатывал систему для выявления и охраны памятников архитектуры и культуры, формирования охранного зонирования, в том числе охранных зон для памятников, групп памятников и объединённой охранной зоны всего исторического центра Ленинграда. По заказам Министерства культуры Российской Федерации готовил паспорта памятников истории и культуры, выполнял государственные историко-культурные экспертизы объектов культурного наследия.

Опубликовал более 300 статей и монографий по проблемам изучения исторической застройки и исторического градостроительства Санкт-Петербурга.

Сергей Владимирович – член Союза архитекторов Санкт-Петербурга. В 2012–2017 гг. был деканом архитектурного факультета СПбГАСУ.

Поздравляем Сергея Владимировича Семенцова и желаем дальнейшей успешной работы!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI