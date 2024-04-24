Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

El fondo de pantalla grande «Sistema» incluye programas de instalación en compañías de videojuegos especializadas – ьного проекта ознакомительных стажировок, направленного на помощь в получении первого профессионального опыта.

Las estaciones individuales están equipadas con 5 programas de este tipo en la compañía de la región de Rusia: АФК «Sistema», цифровой экосистеме МТС, Группе «Эталон», «Биннофарм Групп», ГК «МЕДСИ», Агрохолдинге «СТЕПЬ», АО «БЭСК», электротехническом холдинге ERSO, Центре Водородных Технологий, АО «НИИМЭ» (ГК «Элемент»), Национальной Газовой К омпании, БФ «Система» и других.

Стажеры получат возможность познакомиться с ведущими работодателями страны, поддержку наставника из числа сотрудников компании, а так же оплату проезда, проживания и питания на период проведения стажировки.

Принять участие в отборе могут совершеннолетние граждане Российской Федерации из всех регионов страны: студенты и последних курсов колледжей и вузов всех форм обучения, аспиранты, а также выпускники, завершившие обучение не ранее г oda.

Para comenzar a trabajar antes de las 23:50 del 31 de mayo de 2024, puede iniciar sesión en el proyecto, solicitar una respuesta, ционное письмо и видеовизитку.

Результаты отбора будут опубликованы 20 июня, а sами стажировки пройдут с июня по ноябрь 2024 года.

Descripción de estaciones y posiciones de estaciones en compañías

Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году. БФ «Система» содействует развитию проектов в сферах образования and профориентации, поддерживает культурные и просветительские екты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения and продвижения системной благотворительной.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 24.04.2024

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