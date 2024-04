Природа мезозоя, ракоскорпион и зуб мегалодона: чем богата коллекция Государственного биологического музея

Source: MIL-OSI Russian Language News

Оценить результаты первых опытов по пересадке органов, увидеть доисторических ракоскорпионов и зуб настоящего мегалодона — это и многое другое могут сделать посетители Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. 24 апреля культурному учреждению исполнилось 102 года.

Какие редкие коллекции и любопытные экземпляры находятся в музее и чем они могут заинтересовать людей, далеких от науки, рассказываем в материале mos.ru.

Кунсткамера в исторической усадьбе

Биологический музей располагается на Малой Грузинской улице в бывшей городской усадьбе крупного коллекционера и мецената Петра Щукина, построенной в конце XIX — начале XX века. По проекту трех архитекторов возвели терема в неорусском стиле — с характерными изразцами, декоративным рустом и шатровым крыльцом. В них Щукин хранил коллекцию русских древностей.

В 1905 году меценат передал здания Государственному историческому музею. После этого терема несколько раз меняли владельцев. В 1934 году по ходатайству Максима Горького бывшую усадьбу занял Биологический музей. Основанный при Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова, он располагался на Миусской площади, а в начале 1930-х — на Кузнецком Мосту.

Сегодня в одном из зданий усадьбы находится экспозиция музея, а в соседних — администрация, научный архив, библиотека, хранилище и таксидермическая мастерская. Двор украшает оранжерея с экзотическими растениями.

Как только переступаешь порог музея, невидимая машина времени переносит на 100 с лишним лет назад — в эпоху массивных деревянных дверей, расписных сводов и роскошных люстр. Самостоятельно сориентироваться среди сотен экспонатов помогают таблички с описаниями и грамотная структура экспозиции: каждый зал посвящен отдельной теме.

Больше всего эмоций вызывают экспонаты, посвященные опытам российских ученых. Чучела животных, человеческие эмбрионы и органы в стеклянных сосудах — сотрудники музея уверяют, что их коллекция может посоревноваться с Кунсткамерой Петра Великого.

«Первый директор и основатель музея Борис Завадовский считал, что частью экспозиции должна быть живая наука. Он собрал большую коллекцию так называемых влажных экспонатов — человеческих эмбрионов и органов с различными аномалиями развития. Им уже по 50–70 лет. Сейчас получить такие материалы практически невозможно», — рассказывает Марина Куликова, заместитель директора по научной работе Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева.

Как собаки помогали ученым

В музее, открытом в 1922 году в том числе и как учебная площадка, Борис Завадовский проводил эксперименты, ставил разные опыты и демонстрировал зрителям не только результат, но и сам процесс научного исследования. Животные после смерти стараниями таксидермистов становились наглядными пособиями для других ученых.

Чучела собак иллюстрируют первые опыты русских ученых по трансплантации органов. Самый редкий и любопытный экспонат — чучело собаки с пересаженной ей на шею головой щенка. Такую операцию провел в 1954 году профессор Владимир Демихов, которого называют отцом советской трансплантологии. И взрослая собака, и щенок прожили несколько дней, а на открытиях Демихова потом учились американские хирурги.

«Собаку по кличке Рыжик Борис Завадовский прооперировал по методу нобелевского лауреата Ивана Павлова, у которого он проходил стажировку. С фистулами слюнной железы и желудка Рыжик прожил в музее больше 12 лет, работая на лекциях живым экспонатом. После его смерти таксидермист изготовил чучело. Так Рыжик стал символом нашего музея», — отмечает Марина Куликова.

В царстве муляжей

Соседний зал не оставит равнодушным ни одного грибника. Здесь собраны сотни муляжей съедобных и ядовитых грибов. На плашках-«полянках» представлены грибы-двойники. С виду они очень похожи между собой, но неумение различать их в природе может привести к трагедии.

«Эта уникальная коллекция муляжей грибов — одна из самых больших в Москве. Например, так выглядит бледная поганка — самый смертельный из ядовитых грибов, который не оставляет шансов на спасение. Поэтому каждому, кто отправляется на тихую охоту, надо знать, какие грибы безопасные, а какие — нет», — объясняет Марина Куликова.

На другом стенде муляжи демонстрируют так называемый ведьмин круг, или ведьмино кольцо. Согласно легенде, такие грибные круги появлялись после того, как на этом месте танцевала ведьма. На самом деле объяснение этому феномену довольно прозаичное: грибница разрастается радиально, а плодовые тела на ее побегах иногда появляются одновременно и образуют круг.

Отдельная гордость музея — большая коллекция муляжей сельскохозяйственных культур. Искусно сделанные овощи и фрукты настолько неотличимы от натуральных, что маленькие посетители испытывают желание откусить яблоко или морковку.

В мире динозавров

В Биологический музей приходят посетители всех возрастов, но чаще всего, конечно, школьники. Детей привлекает относительно молодой, но красочный зал «Развитие жизни на Земле». Яркие макеты воспроизводят природу палеозоя, мезозоя и других эр. На одной территории уживаются динозавры, гигантские рыбы, медузы и ракоскорпионы из разных геологических периодов. Один из интересных экспонатов — зуб огромного мегалодона.

А зал, посвященный теории эволюции Чарлза Дарвина, самый старый, он создан еще в 50-х годах прошлого века. Здесь можно увидеть диорамы «Смешанный лес», «Пустыня Средней Азии» и «Берег Баренцева моря» — их создал выдающийся советский художник Ефим Дешалыт.

Сотрудники музея разработали более 100 тематических экскурсий и множество образовательных программ. Детям показывают опыты и мастер-классы по химии и биологии, но популярнее всего стали занятия с интерактивными экспонатами, которые можно брать в руки, и микроскопами. Начиная с первого класса школьники под увеличительным стеклом в лаборатории изучают мир бактерий и простейших организмов, строение клеток и тканей.

«Среди наших сотрудников есть кандидаты наук, соискатели, аспиранты, которые занимаются серьезными исследованиями. Однако при разработке образовательных программ и экскурсий они адаптируют информацию так, чтобы интересно и понятно было всем гостям без исключения. Увлечь современных детей и взрослых пересказом учебника трудно, другое дело, когда человек делится собственными наблюдениями или наработками», — говорит Марина Куликова.

От книг до зуба мегалодона

Биологический музей идет в ногу со временем. В 2022 году открылась выставка «12 признаков живого» в павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ. За это время павильон стал одним из самых востребованных среди участников городской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

«На днях мы представим в павильоне новую экспозицию — “Гиганты вечной мерзлоты”. Это совместный проект Биологического музея, Академии наук Республики Саха и конгресс-центра “Якутия”. Также с 1 мая у нас начнутся ботаническая и зоологическая экскурсии по территории ВДНХ, которые познакомят горожан и гостей столицы с местной флорой и фауной. Но главное — идет работа над новой постоянной экспозицией в павильоне № 312 ВДНХ. Это будет современный биологический музей с разделами ботаники, морфологии и физиологии человека и животных. Он расскажет не только о том, как с точки зрения науки устроено все живое на Земле, но и как работают ученые. Кроме музея, в новом павильоне будет детский образовательный центр, лаборатории, выставочный и конференц-залы, таксидермическая мастерская и оранжерея-лаборатория», — рассказал директор Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева Игорь Рябоконь.

В 2023 году в Биологическом музее и павильоне «Геология» открылись сувенирные магазины, где можно приобрести не только книги и тематические настольные игры, но и подлинные редкости. Например, зубы доисторической акулы, бороздившей океан 35 миллионов лет назад, и даже мегалодона, обнаруженного на территории Америки. А вскоре музей планирует выпускать собственную линейку сувенирной продукции и одежду с фирменным принтом.

