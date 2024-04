Политех стал участником студенческой конференции Российско-Армянского Университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли активно включился в реализацию совместных мероприятий РАУ и СПбПУ. Они развивают научно-исследовательскую и проектную деятельность молодежи, а также стимулируют программы академической мобильности. В середине апреля прошли секционные заседания Высших школ и кафедры ИПМЭиТ, организованные совместно с Институтом экономики и бизнеса РАУ в рамках международной студенческой годичной научной конференции .

Напомним, что в прошлом году ректор Политеха Андрей Рудской и ректор РАУ Эдвард Сандоян обсудили наиболее значимые приоритеты развития партнёрских отношений на 2024-2025 годы. Среди них была и организация молодежного сотрудничества и студенческой мобильности между двумя университетами.

Совместная секция Высшей школы производственного менеджмента с кафедрой управления и бизнеса Института экономики и бизнеса РАУ «Актуальные проблемы современного управления: теория и практика» позволила обменяться результатами исследований молодежи в области проблем и перспектив управления организациями и предприятиями, цифровизации строительной отрасли, применения искусственного интеллекта для разработки рекламных креативов, оптимизации логистических процессов нефтегазовой отрасли и других актуальных проблем.

Заседание открыли сопредседатели секции, заместитель директора ИПМЭиТ по международной деятельности Никита Лукашевич и директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина. Лучшие из более 20 докладов выслушали в режиме видеоконференции с кафедрой управления и бизнеса.

Интересная открылась дискуссия по вопросам уникальности механизма применения муравьиного алгоритма в нефтегазовой сфере и в других сферах его применения. Обсуждали с коллегами из РАУ альтернативные цифровые решения по оптимизации логистических процессов , — комментирует Илья Ускорников, студент ВШПМ 4-го курса образовательной программы «Международная логистика».

После заседания заведующий кафедрой управления и бизнеса РАУ профессор Арзик Суварян поблагодарил докладчиков за выбор актуальных тем, пожелал участникам плодотворной и активной работы не только в рамках конференции, но и в других мероприятиях, направленных на популяризацию науки среди студентов.

На совместной секции Высшей инженерно-экономической школы с Кафедрой экономики и финансов РАУ «Развитие экономики и вызовы современности» выступили 13 докладчиков. Молодые учёные и студенты затронули экономические аспекты медицины, транспортных систем, киберспортивных технологий, строительства и инновационного развития регионов Арктики.

Ассистент Высшей инженерно-экономической школы, председатель студенческо-научного общества ИПМЭиТ Виктория Бразовская очно провела мастер-класс для студентов РАУ «Развиваем Soft и Hard Skills с помощью научной деятельности. Прокачиваем резюме и мастерство выступления».

Научно-технический прогресс не стоит на месте, поэтому мы должны учиться на протяжении всей профессиональной карьеры, постоянно искать и осваивать новые знания. Жизнь интересна и многогранна! Не теряйте критичность мышления и тягу к знаниям , — подчеркнула Виктория Бразовская.

Кафедра экономической теории ИПМЭиТ провела совместную секцию с кафедрой экономической теории и проблем экономики переходного периода РАУ, в которой приняли участие студенты младших курсов с докладами по проблемам экономической теории и макроэкономики.

Ассистент и аспирант Высшей школы административного управления Григорий Кулькаев выступил на конференции с докладом «Совершенствование метода цифровизации процессов управления в органах власти». Студенты магистратуры рассказали о проблемах применения цифровых технологий в управлении персоналом.

Коллеги из РАУ высоко оценили качество подготовки докладов студентов и предложили развивать сотрудничество. В приоритете — публикации статей и проведение совместных молодежных мероприятий и конференций на регулярной основе.

