Подведены итоги XV Универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 апреля 2021 года в Спортивном комплексе Государственного университета управления состоялись соревнования по аэробике, которые были приурочены к 105-летию ГУУ и прошли в рамках XV Универсиады среди студентов.

Соревнования открыл заведующий кафедрой физической культуры Вадим Чичерин. Судейская коллегия состояла из преподавателей кафедры.

В грации, артистизме и физической подготовке соревновались 8 команд из разных институтов ГУУ.

Итог соревнований:

1 место – команда 1 курса ИЭФ

2 место – команда 3 курса ИМ

3 место – команда 2 курса ИОМ и команда 1 курса ИУПСиБК

Ранее в рамках Универсиады были проведены соревнования по другим дисциплинам.

В мини-футбол всех обыграл ИОМ.

Быстрее всех плавал ИУПСиБК.

Больше всех мячей в корзину забросил ИГУиП.

В волейболе среди девушек первенствовал ИИС, а среди юношей ИМ.

Лучшим в бадминтоне был ИГУиП.

Наибольший вес в жиме лёжа взял ИМ.

Чудеса ловкости в настольном теннисе продемонстрировал ИЭФ.

В киберспорте на отлично откатали свои дисциплины ИМ (CS 2), ИУПСиБК (Valorant), ИИС (DOTA 2).

Общий зачёт Универсиады:

1 место – ИМ

2 место – ИУПСиБК

3 место – ИЭФ

4 место – ИОМ

5 место – ИГУиП

6 место – ИИС

Поздравляем Институт маркетинга с уверенной победой. Остальным участникам высказываем уважение за упорную борьбу, в которой каждое очко влияло на распределение мест.

Подробную итоговую таблицу прилагаем.

Универсиада_2024_итоговая_таблица_результатов_по_всем_видам_программы

