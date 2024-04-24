Подведены итоги XV Универсиады

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
17 апреля 2021 года в Спортивном комплексе Государственного университета управления состоялись соревнования по аэробике, которые были приурочены к 105-летию ГУУ и прошли в рамках XV Универсиады среди студентов.
Соревнования открыл заведующий кафедрой физической культуры Вадим Чичерин. Судейская коллегия состояла из преподавателей кафедры.
В грации, артистизме и физической подготовке соревновались 8 команд из разных институтов ГУУ.
Итог соревнований:
1 место – команда 1 курса ИЭФ
2 место – команда 3 курса ИМ
3 место – команда 2 курса ИОМ и команда 1 курса ИУПСиБК
Ранее в рамках Универсиады были проведены соревнования по другим дисциплинам.
В мини-футбол всех обыграл ИОМ.
Быстрее всех плавал ИУПСиБК.
Больше всех мячей в корзину забросил ИГУиП.
В волейболе среди девушек первенствовал ИИС, а среди юношей ИМ.
Лучшим в бадминтоне был ИГУиП.
Наибольший вес в жиме лёжа взял ИМ.
Чудеса ловкости в настольном теннисе продемонстрировал ИЭФ.
В киберспорте на отлично откатали свои дисциплины ИМ (CS 2), ИУПСиБК (Valorant), ИИС (DOTA 2).
Общий зачёт Универсиады:
1 место – ИМ
2 место – ИУПСиБК
3 место – ИЭФ
4 место – ИОМ
5 место – ИГУиП
6 место – ИИС
Поздравляем Институт маркетинга с уверенной победой. Остальным участникам высказываем уважение за упорную борьбу, в которой каждое очко влияло на распределение мест.
Подробную итоговую таблицу прилагаем.
Универсиада_2024_итоговая_таблица_результатов_по_всем_видам_программы
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 24.04.2024
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