Погулять по экотропе и встретить рассвет в «Музеоне»: в сервисе Russpass опубликовали пять новых маршрутов по весенней Москве

В цифровом туристическом сервисе Russpass появились новые варианты познавательных прогулок по весенней Москве. Они будут интересны как горожанам, так и туристам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Каждый из пяти маршрутов включает больше 10 знаковых мест столицы, объединенных общей темой. Например, в преддверии праздника Светлой Пасхи желающие смогут познакомиться с жемчужинами православного зодчества — Покровским, Новоспасским и Спасо-Андрониковым монастырями и несколькими храмами. Еще специалисты подготовили идеи для активного отдыха всей семьей и для длительной прогулки по историческому центру», — отметила Наталья Сергунина.

Путешествие «Свидание с Москвой. Прогулка по тихим улицам столицы» рассчитано примерно на два часа. Оно начинается на Таганской площади, проходит мимо дома на Котельнической набережной, особняка Зинаиды Морозовой, Дома-музея Марины Цветаевой, Дома культуры «ГЭС-2» и других достопримечательностей города.

Подборка «Тарзанка, скейты и иллюзии: маршрут для активного семейного отдыха в столице» предлагает, в частности, побродить по экотропе «На склоне Воробьевых гор», прокатиться по канатной дороге и посетить детские площадки Парка Горького.

Еще один вариант — «Жемчужины православного зодчества. Маршрут по паломническим достопримечательностям столицы». Помимо храмов и монастырей, участники смогут увидеть экспозиции Музея русской иконы и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Создатели маршрута «Вечер пятницы в столице» советуют начать с ужина в одном из городских ресторанов, а затем отправиться в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, старейший кинотеатр города «Художественный» или Московский драматический театр на Малой Бронной. Самые стойкие смогут пройтись по Крымской набережной и встретить рассвет в парке искусств «Музеон».

Прогулка «Пончики, Гагарин, советское детство: маршрут по волнам памяти в столице» перенесет в атмосферу СССР. На пути встретятся необычные дома-высотки, музеи винтажных игрушек и старинных игровых автоматов, центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, одна из самых знаменитых пончиковых столицы и многое другое.

Russpass начал работу в 2020 году. За три года он вырос в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии.

