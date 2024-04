«О замене человека как создателя искусства речь пока не идет»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

© Высшая школа экономики

В конце апреля в Гостином дворе на Ильинке прошла ярмарка современного искусства «АРТ МОСКВА». В рамках мероприятия Школа дизайна НИУ ВШЭ представила несколько своих стендов с работами студентов и преподавателей. На стенде artz.work x HSE ART AND DESIGN STORE разместились фотографии, серия кресел с работами современных художников и стеллаж, разработанный студентом магистратуры направления «‎Предметный и промышленный дизайн».

«Общая концепция стенда заключалась в формировании фантазийной гостиной коллекционера, в которой объекты искусства создают атмосферу, — рассказала Мария Степанова, куратор стенда, руководитель направления «Предметный и промышленный дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ. — Кресла перестают быть мебелью в привычном понимании и становятся обрамлением для работ Константина Латышева и Александра Джикии. Иронично это подчеркивает оригинальный элемент в виде съемного фрагмента музейного ограждения перед спинкой кресла с картиной». Серия из шести фотографий, отобранных для стенда среди студенческих работ, отлично смотрится в интерьере и может задать тон любому пространству за счет самобытности и визуальной выразительности, добавила куратор.

«Стеллаж Максима Татаринцева — дебютный проект, представленный на “АРТ МОСКВЕ”, он выражает уникальную концепцию. В компактном стеллаже сочетаются интересный форм-фактор, совмещенные стеллаж и зеркало, а также удобный пуф со встроенным местом для хранения. Проект вызвал высокий интерес посетителей», — отметила Мария Степанова. Стенд позволил гостям выставки задуматься о целях и задачах дизайна как направления в искусстве. Владислав Хегай, студент 2-го курса магистратуры «Предметный и промышленный дизайн» НИУ ВШЭ, представил ряд своих работ, связанных с интерпретацией старых и созданием новых образов. Владислав также создает кресла в стиле максимализма, который отражает русскую культуру и автора в том числе, подчеркнул дизайнер. Главная мысль и идея, с которой он пришел на ярмарку: дизайн — это тоже искусство. «Нужно просто наслаждаться тем, что у нас есть, все это прекрасно, просто нужно уметь замечать эту красоту», — поделился студент.

Одним из интересных проявлений сочетания различных методов и способов творить являются работы Юлии Немовой — художницы, архитектора, режиссера и студентки 1-го курса магистратуры «Практики современного искусства». Екатерина Ханина, представитель Юлии на ярмарке, рассказала о том, как возможно сочетать видеографику, искусственный интеллект и изобразительное искусство. «В представленном на выставке видео автор выявляет с помощью виртуальных технологий невидимое пространство между искусством и зрителем», — отметила она.

Люди по-разному реагируют на работы, задают вопросы с самых разных точек зрения, этим и полезен выставочный опыт, считает Юлия Немова. «Интересно услышать разные комментарии, они заряжают и остаются в голове надолго, иногда даже помогают в работе», — отметила художница. Второй стенд Школы дизайна НИУ ВШЭ, art.geograffee х HSE AI LAB х HSE ART GALLERY, позволил гостям задуматься о будущем искусства и перспективах человека как художественного деятеля. В рамках пространства каждый гость смог насладиться фантазийными сценариями, которые никогда не были исследованы ни одним писателем или художником. Эта часть ярмарки открывает дискуссию: станет ли искусственный интеллект помощником человека или его конкурентом? «Сегодня идея важнее навыка, поэтому искусственный интеллект скорее станет поддержкой для художников в будущем», — считает Мария Рогова, студентка 2-го курса ОП «Современное искусство», представитель стенда.

Главная особенность работ на этом стенде заключается в том, что у них нет авторов: они были созданы «неизвестным интеллектом», пояснила Васса Пыркова, директор HSE ART GALLERY. «Каждый зарегистрированный на art.geograffee пользователь скоро получит возможность создать свою страну с уникальными социальными и культурными особенностями. И конечно, не без помощи искусственного интеллекта. Работы, представленные на стенде HSE ART GALLERY, найдены именно среди таких государств. Мы объединяем эти произведения общим термином — art fiction. Это новый жанр, который позволяет превратить искусство в игру, а принять в ней участие и стать художником может любой человек», — говорит Васса Пыркова. Она уверена, что пространство art.geograffee — идеальный мир с идеальными условиями, где у пользователя нет границ и каждый желающий становится художником, автором, коллекционером. «В реальном мире нейросеть может выступать лишь полезным инструментом для творчества, но о замене человека как создателя искусства речь пока не идет», — считает директор HSE ART GALLERY. Текст: Алексей Семенцов, 3-й курс ОП «Реклама и связи с общественностью»

