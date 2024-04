От проводника до вожатого: кем можно работать в студенческих отрядах Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве создано 150 студенческих отрядов. Они включают в себя свыше трех тысяч участников — это учащиеся более чем 80 образовательных организаций столицы.

«Деятельность в студенческих отрядах позволяет молодежи города развивать свои профессиональные и надпрофессиональные навыки. Здесь ребята могут найти единомышленников и друзей, а также проявить свои способности. Именно желанием внести свой вклад в развитие города и страны руководствуются члены этого движения, поэтому с каждым годом студотряды пополняются талантливыми ребятами», — отметила Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».

Движение студенческих отрядов зародилось в столице 65 лет назад. Отсчет их истории ведется с первой поездки отряда студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на целину в 1959 году. Сейчас московское отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» — одна из ведущих молодежных организаций столицы. Ее члены принимают участие во всероссийских и международных проектах, становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, а также помогают в проведении городских мероприятий.

Самые востребованные специальности

С марта по май более одной тысячи студентов столицы бесплатно изучают особенности профессии, по которой они будут работать в течение трудового семестра летом.

В марте в Российском биотехнологическом университете «Росбиотех» прошла встреча участников студенческих отрядов Москвы. На ней ребятам рассказали об особенностях видов деятельности и открыли школы профмастерства. Обучение в них ведется по строительному, педагогическому, сервисному, сельскохозяйственному, медицинскому и археологическому направлениям, а также направлению проводников.

Более 500 студентов, выбравших строительное направление, будут осваивать профессии арматурщика, бетонщика, штукатура, маляра, слесаря тепловых пунктов, электромонтера и монтажника. Сервисные отряды Москвы получат теоретические и практические навыки работы поварами, официантами, горничными, барменами и матросами-спасателями. Уже этим летом они отправятся трудиться в отели, гостиницы и рестораны столицы и курортов.

Популярность в 2024 году приобрела профессия проводника — более 200 участников студотрядов Москвы выбрали эту специальность. Таких отрядов в 2021–2022 годах было всего три, а сейчас уже 13. Кроме того, свыше 200 студентов медицинских вузов для летнего трудоустройства предпочли работу в медицинских отрядах. Ребятам предстоит изучить особенности оказания помощи населению.

Участники сельскохозяйственных отрядов узнают о работе на предприятиях по обработке рыбы и сбору урожая, в животноводческих комплексах в качестве ветеринаров и зоотехников. Помимо этого, в школах профмастерства обучение проходит и для более чем 50 участников археологических отрядов. Позже они отправятся в региональные экспедиции и будут проводить раскопки, внося таким образом вклад в развитие науки.

Ранее в столице началось обучение студенческих отрядов вожатых — более 850 ребят начали свой путь к работе в детских лагерях.

Не остается без внимания и личностное развитие молодых людей. В каждом отряде есть должности, на которых они могут проявить себя как руководители и профессионалы в медиасфере. Так, в рамках школы для командиров и комиссаров ребят учат основам ведения документов, касающихся трудоустройства, работе в команде и организации мероприятий. Около 100 студентов, которые хотят помогать отрядам продвигаться в медиапространстве, обучаются в медиашколе. Они получают знания в области фотографии, клипмейкинга и дизайна.

Специализированные отряды

Особенное развитие в последнее время получили специализированные отряды, численность которых растет с каждым годом. Сейчас это ИТ-, археологические, энергетические, реставрационные и другие объединения.

Члены специализированных отрядов работают на локальных объектах, чаще всего по профилю своего вуза. Так, на базе Московского технического университета связи и информатики действует первый созданный в столице ИТ-отряд. Ребята получают знания по профильным специальностям и проходят обучение по следующим программам: «Системный аналитик», «Веб-разработчик», «Менеджер ИТ-проектов», «UI/UX-дизайнер» и «Диджитал-маркетолог».

Энергетические отряды, созданные в Московском энергетическом институте, работают на объектах электросетевого комплекса, летом — в ПАО «Россети». Кроме того, в вузе есть и строительные отряды, один из них трудится в Московском метрополитене.

В Московском государственном строительном университете и Московском инженерно-физическом институте созданы отряды, которые занимаются сохранением и восстановлением объектов архитектуры, в том числе исторических памятников.

Трудовой опыт

Этим летом студенты, которые прошли обучение по выбранным направлениям, отправятся на рабочие места. Они получат возможность принять участие в важнейших проектах страны, организованных государственными корпорациями. Ребята будут трудиться в больших детских лагерях, отелях и на курортах, в пассажирских поездах по всей России, а также внесут свой вклад в развитие страны. Их опыт работы будет зафиксирован в трудовой книжке, им также выплатят зарплату.

В прошлом году в трудовые проекты по всей России было вовлечено более 2600 московских студентов — участников 130 отрядов образовательных организаций столицы.

Работу московского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» поддерживает проект «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Стать членом студенческого отряда может любой учащийся, для этого достаточно заполнить форму. Более подробную информацию о деятельности отделения можно получить в сообществе студенческих отрядов Москвы в социальной сети «ВКонтакте» или телеграм-канале.

