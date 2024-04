«Нужно знать много идей и алгоритмов, придумывать что-то нестандартное»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Студент ФКН Вышки Андрей Кузнецов стал победителем Data Fusion Contest 2024. Он занял первое место по решению задач по теме «Геоаналитика» и выиграл в специальной номинации Companion. Соревнование прошло в рамках конференции в области больших данных и ИИ-технологий Data Fusion 2024. Исследователи НИУ ВШЭ на конференции представили результаты своих работ и прикладные разработки. В рамках конференции также прошло соревнование Data Fusion Contest 2024, на которое зарегистрировалось свыше 1550 участников из 33 стран, включая Россию, Армению, Великобританию, Казахстан, Нидерланды и США. В турнире принимали участие как продвинутые ИТ-специалисты, так и те, кто интересуется Data Science и только начинает свой профессиональный путь. Первое место по задаче «Геоаналитика» занял студент второго курса образовательной программы «Прикладная математика и информатика» факультета компьютерных наук Андрей Кузнецов. Он также победил в специальной номинации Companion за лучшие открытые решения по каждой из задач, опубликованные участниками до завершения испытаний. Андрей Кузнецов, студент второго курса бакалавриата «Прикладная математика и информатика»

«Во время соревнования параллельно с выполнением задания приходится просматривать материалы по тематике, необходимую литературу, а также существующие подходы и методы. На олимпиаде было две задачи — “Геоаналитика” и “Модели оттока”. В первой известна информация о карточных транзакциях клиентов, нужно предсказать вероятность снятия наличных в том или ином банкомате. Во второй требуется, используя банковские данные за 6 месяцев, спрогнозировать вероятность снижения пользовательской активности в следующие 6 месяцев. Контесты по машинному обучению обычно проходят продолжительное время. На выполнение заданий было дано почти два месяца. Для достижения высоких результатов необходимо анализировать решения прошедших конкурсов, а также тратить много времени на тренировки, практику и изучение нового материала. Нужно знать много идей и алгоритмов, придумывать что-то нестандартное. По сравнению с прошлыми годами и многими другими соревнованиями в целом, в этот раз задачи были сложнее. Конкурс проходил на удобной и стабильной платформе. Была большая конкуренция, много опытных специалистов принимало участие. Поэтому радость от победы еще сильнее!» Ученые Высшей школы экономики приняли активное участие в работе Data Fusion 2024. Научный руководитель Центра ИИ НИУ ВШЭ Алексей Наумов на сессии «Обзор ключевых исследований в области ИИ в России» представил передовые направления исследований и достижения ученых Вышки. «Одним из наших последних достижений стала статья, попавшая в 5% лучших на международной конференции AISTATS 2024. Мы доказали, что обучение генеративных потоковых сетей (GFlowNets) эквивалентно некоторой регуляризованной задаче обучения с подкреплением. Это открытие позволит напрямую применять большое количество существующих техник и алгоритмов обучения с подкреплением для улучшения работы генеративных потоковых сетей», — рассказал он. В этом году уже 8 публикаций от Центра ИИ приняты на топовые конференции, такие как ICML, NeurIPS, ICLR, AISTATS и др. Исследователи работают и над диффузионными моделями, которые позволяют генерировать сложные структуры белков и молекул, а также данные, которые лежат на ограниченных многообразиях. Центр ИИ также представил прикладные разработки в интересах индустриальных партнеров. Например, специализированная NLP-модель, разработанная для Сбера, генерирует удобочитаемое описание причин обращений клиентов для улучшения интерпретируемости тематик, полученных из кластеризации потока обращений клиентов. Решение позволяет банку ускорить обработку более 300 тысяч обращений клиентов в день. В работе Data Fusion 2024 приняли участие и другие представители ВШЭ. Руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта ФКН Сергей Кузнецов выступил модератором кейс-сессии «Есть ли будущее у символьного ИИ или нейронные сети все победят?», на которой обсуждались перспективы символьного ИИ в свете задач по созданию доверенного искусственного интеллекта. Доцент департамента анализа данных и искусственного интеллекта ФКН Алексей Незнанов на этой сессии выступил с докладом на тему «Управление знаниями и гибридные интеллектуальные системы в корпоративном окружении, 20 лет спустя». Сергей Кузнецов также принял участие в сессии «Прогресс или регресс: куда ведет нас искусственный интеллект — эксперты о трендах» и провел беседу с президентом Индийского статистического института Санкаром Кумаром Палом на тему «Опыт Индии: развитие ИИ-технологий и DS-науки».

