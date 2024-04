На портале mos.ru теперь можно оплатить не включенные в ЕПД счета за воду

Source: MIL-OSI Russian Language News

В сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru появилась новая возможность: жители столицы теперь могут оплачивать счета за воду, не включенные в единый платежный документ (ЕПД). Это актуально для горожан, которые заключали прямой договор с АО «Мосводоканал». Раньше оплатить такие счета можно было только на сайте ресурсоснабжающей компании или при помощи банковских сервисов.

Услуга доступна для зарегистрированных пользователей mos.ru, у которых есть стандартная или полная учетная запись. Узнать о том, как зарегистрироваться на портале и повысить статус своей учетной записи, можно в инструкции. Обо всех возможностях сервиса «Мои платежи» и особенностях его работы можно прочитать здесь.

«Мы продолжаем развивать возможности сервиса “Мои платежи” на mos.ru и в городских мобильных приложениях, в том числе расширяем перечень услуг, доступных для оплаты. Теперь горожане, получающие счета за воду отдельно от единого платежного документа, могут оплачивать их вместе с другими услугами, не переходя для этого на сторонние ресурсы. Это делает сервис “Мои платежи” единой точкой оплаты жилищно-коммунальных и бытовых услуг», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного Департамента информационных технологий Владимир Новиков.

Теперь горожане могут всегда быть в курсе новых счетов за воду, выставленных по прямым договорам, и своевременно их оплачивать. Для этого им нужно добавить номер абонента АО «Мосводоканал» в свой профиль на mos.ru. Чтобы это сделать, необходимо авторизоваться на портале, зайти в личный кабинет, выбрать опцию «Документы и данные» и перейти в раздел «Недвижимость». В нем следует отметить галочкой категорию «Счет за воду не включен в квитанцию ЕПД». Она находится внизу списка сведений о квартире. После этого ниже появится раздел «Водоснабжение», в котором следует ввести номер абонента. Сразу после дополнения данных новые счета за воду будут отображаться в сервисе «Мои платежи» автоматически. Останется лишь совершить оплату в любое удобное время.

Кроме того, можно настроить подписку на получение уведомлений о новых счетах. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет, выбрать опцию «Профиль» и перейти в подраздел «Настройка подписок». В нужных категориях раздела следует отметить галочкой удобную для себя форму получения уведомлений — по электронной почте или посредством пуш-уведомлений.

Информацию обо всех оплаченных счетах, в том числе за воду, можно просмотреть в разделе «История платежей» сервиса «Мои платежи».

Сервис «Мои платежи» работает на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» уже более шести лет. Это один из самых востребованных способов оплаты городских счетов. С его помощью жители столицы могут оплатить онлайн 8,8 тысячи городских услуг, а юридические лица и предприниматели — около пяти тысяч. За все время работы с помощью сервиса оплачено более 92,1 миллиона счетов.

Если у пользователя имеется стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru, а в личном кабинете добавлена необходимая информация, то сервис автоматически находит неоплаченные счета по реквизитам документов.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

