Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские школьники завоевали 10 медалей на XV Международном турнире по информатике IATI (International Advanced Tournament in Informatics — John Atanasoff), который проходил в Болгарии. Сборные более чем из 15 стран мира боролись за победу в старшей и младшей возрастных категориях.

Ученики московских школ были отобраны для участия в турнире по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

«Замечательный результат наших ребят на престижном международном турнире — закономерное развитие успеха, которого добилась сборная Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников. Я уверен, что буквально через несколько лет мы увидим достижения наших победителей в науке и сфере высоких технологий. Сейчас их победы мотивируют других школьников углубленно заниматься математикой и программированием, поступать в классы проектов “Математическая вертикаль”, “Математический класс”, ИТ-классы, приходить на кружки, которые открыты в московских школах, вузах, ИТ-компаниях», — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Российские школьники боролись за победу дистанционно с использованием системы прокторинга — процедуры электронного контроля за качеством и достоверностью проводимого испытания. Участники турнира решили шесть задач на языке программирования C/C++.

В старшей возрастной категории золото выиграли Тимофей Ижицкий и Дмитрий Трусов из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ), Егор Салыгин из школы № 57 и Константин Белоусько из школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова — серебро. Среди юниоров золотую медаль удалось завоевать Антону Барисову из школы ЦПМ, а серебряными призерами стали Максим Умнов из школы № 179, Савва Дятлов из лицея «Вторая школа», Артемий Гриненко из школы «Воробьевы горы», Дмитрий и Алексей Янковские из школы № 171.

Международный турнир по информатике проходит в Болгарии с 2009 года. Российские школьники участвуют в нем с 2014-го. Состязание проводится для двух возрастных групп: учащихся младше 16 лет и старшеклассников.

Столичные школьники, которые интересуются информатикой и программированием, часто выбирают учебу в предпрофессиональных ИТ- и инженерных классах. Им также доступны профильные кружки, а примеры олимпиадных заданий встречаются и на основных школьных уроках. Таким образом, подготовка к соревнованиям и развитие таланта учеников в этой сфере интегрированы в учебный процесс.

Обеспечение качественной подготовки столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI