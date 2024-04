Москва помогает предпринимателям адаптироваться к правовым новшествам в сфере торговли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Предприниматели обязаны следить за правовыми нововведениями и своевременно менять подходы к работе, а городские власти им в этом помогают. Законодательство в сфере торговли меняется и совершенствуется в интересах потребителя — это касается продажи алкогольной продукции и товаров с обязательной маркировкой.

«Для города важно создавать столичному бизнесу максимально благоприятные условия работы, ведь мы заинтересованы в его развитии. Департамент торговли и услуг проводит семинары, консультации, различные профилактические мероприятия. В отдельных случаях мы печатаем и распространяем информационные материалы, где простым языком разъясняем, что именно необходимо сделать предпринимателям, чтобы не стать нарушителями», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Управление государственного контроля ведомства в этом году в разных районах Москвы провело уже четыре очных семинара для предпринимателей, которые продают алкогольную продукцию. Помимо этого, сотрудники столичного Департамента торговли и услуг регулярно проводят видеоконсультации для бизнеса, сталкивающегося с вопросами алкогольного регулирования, и посещают предприятия с профилактическими визитами.

Такие же форматы взаимодействия и поддержки используются в коммуникации с розничными магазинами, где продаются товары с маркировкой. С 1 апреля изменились требования к программному обеспечению кассового оборудования. Предприятия обязаны были его обновить, чтобы касса в режиме онлайн могла делать запрос в систему «Честный знак» в тех случаях, когда кассир пробивает товар с маркировкой. До того как это требование стало обязательным, сотрудники Департамента торговли и услуг города Москвы провели серию консультаций, подготовили и разослали информационные листовки, а также организовали для предпринимателей семинары со специалистами «Честного знака».

«Помощь бизнесу со стороны города позволяет предпринимателям соблюдать все нормы закона, при этом потребители могут быть уверены, что их права не будут нарушены или ограничены, что товары, которые они приобретают в московских магазинах, качественные и проверенные», — подчеркнул Алексей Немерюк.

