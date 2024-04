Москва получила приз профориентационной премии «Россия — мои горизонты»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Образовательно-туристический проект Мостуризма «Город открытий» выиграл в номинации «Лучший проект в сфере дополнительного образования» Первой национальной профориентационной премии «Россия — мои горизонты».

Всего в конкурсе участвовало более трех тысяч проектов. Победителей выбирали в 25 номинациях.

«Город открытий» — флагман Москвы в сфере детского туризма. Проект реализуется с 2020 года, за это время к нему присоединились более 10 тысяч школьников со всей России. Они побывали в офисах столичных ИТ-компаний, ведущих вузах, технопарках, изучили московские достопримечательности.

Партнерами проекта стало более 100 площадок. Методологию «Города открытий», которая включает в себя поездки и профориентацию, внедрили в Волгограде, Воронеже, Когалыме, Тобольске и Тюмени.

В 2022 году «Город открытий» получил премию Российского общества «Знание» в номинации «Новые горизонты». За награду боролись просветительские проекты, которые рассказывают о новых возможностях и перспективах в самых разных сферах. В 2023 году проект завоевал Гран-при и стал победителем в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма» в рамках Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Первую национальную профориентационную премию «Россия — мои горизонты» проводит Фонд гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Она подводит итоги развития профориентационного движения в стране за пять лет. За эти годы ее участниками стали же четыре миллиона школьников и более 60 тысяч педагогов, а также почти пять тысяч партнеров и экспертов, региональных операторов.

Фонд гуманитарных проектов — оператор программы по ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Она реализуется по поручению Президента Российской Федерации и в рамках национального проекта «Образование».

