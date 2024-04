Минэкономразвития: муниципальному инвестстандарту полностью соответствуют 9 регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Средний показатель соответствия регионов муниципальному инвестиционному стандарту превышает 70%. Об этом заявил заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Дмитрий Старовойтов в ходе стартовавшего в Тюмени Муниципального инвестиционного форума. Его организатором выступило министерство совместно с АНО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (НААИР) и Тюменской областью.

Основные задачи форумов — сформировать сообщество муниципальных инвестиционных уполномоченных, популяризировать муниципальный инвестстандарт, обменяться практиками работы.

«В сентябре прошлого года Минэкономразвития утвердило муниципальный инвестиционный стандарт, состоящий из 10 рекомендаций по работе с инвесторами. Его внедрение повысит качество сопровождения проектов на местах. Для обмена практиками проводим вместе с НААИР муниципальные инвестиционные форумы», — рассказал заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Дмитрий Старовойтов.

По его словам, востребованность инструментов муниципального инвестстандарта в целом по стране находится на очень высоком уровне.

«Средний процент соответствия стандарту по стране составляет более 70%. А полного соответствия достигли 9 регионов, в 4 из них пройдут аналогичные форумы. Это Тюменская и Липецкая области, Республика Татарстан и Краснодарский край», — пояснил представитель Минэкономразвития России.

В ходе форумов муниципальным инвестиционным уполномоченным представлена возможность презентовать свои практики привлечения и сопровождения инвесторов, развития муниципального инвестклимата, продвижения предпринимательских инициатив.

«Хотелось бы отметить интересный кейс Тюменской области — акселерационные программы „Капитаны бизнеса“. Это удачный пример того, когда бизнес является наставником для муниципалитетов и помогает территориям выявить новые инвестиционные ниши», — отметил Дмитрий Старовойтов.

Следующие муниципальные инвестфорумы состоятся 23–25 мая в Иннополисе, 21–23 августа — в Липецке, а 18–20 сентября — в Сочи.

