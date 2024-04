Марат Хуснуллин: По заявлениям застройщиков в России зарегистрированы права дольщиков более чем на 186 тыс. объектов недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

С июля 2020 года у застройщиков появилась возможность подавать в Росреестр документы на регистрацию права собственности от имени дольщиков. На сегодняшний день по такому механизму зарегистрированы права собственности участников долевого строительства в отношении 186 043 объектов недвижимости, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Одно из ключевых направлений деятельности стройкомплекса страны – снижение административных барьеров. В том числе существенно упростилась процедура регистрации прав для граждан, благодаря чему экономятся временные и финансовые ресурсы приобретателей квартир. Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. Теперь за покупателя это может сделать застройщик. Покупатель в свою очередь после внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости вместе с ключами получает и выписку из реестра как доказательство зарегистрированного права собственности на свою квартиру, нежилое помещение, машино-место и так далее. В I квартале текущего года таким способом оформлено в собственность 27,7 тыс. объектов», – отметил Марат Хуснуллин.

Согласно статистике, этой нормой наиболее активно пользуются в Краснодарском крае и Московской области. Здесь с июля 2020 года застройщиками подано 30 010 заявлений (из них в I квартале 2024 года – 3441) и 53 761 заявление (в I квартале 2024 года – 6479) соответственно.

«Если ранее застройщики нередко сталкивались с разной правоприменительной практикой относительно допустимого отклонения параметров построенного объекта от проектной документации, то теперь предусмотрена возможность кадастрового учёта и регистрации прав на созданные объекты недвижимости при разнице в пределах 5% фактической площади построенного объекта с проектной документацией и разрешением на строительство. Кроме того, законом чётко установлены пределы правовой экспертизы документов, поданных застройщиками на кадастровый учёт и (или) регистрацию прав на объекты капитального строительства. Мы продолжаем работу по совершенствованию законодательства в сфере регистрации прав на недвижимость», – сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

