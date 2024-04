Марат Хуснуллин: Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 88 тысяч россиян в I квартале 2024 года благодаря программе с участием средств ФНБ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В регионах продолжается реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В I квартале текущего года по этой программе уже ввели в эксплуатацию объекты сферы теплоснабжения и водоотведения в четырёх субъектах, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Нашей ключевой задачей является улучшение качества жизни граждан, в том числе огромный пласт работы связан с модернизацией и строительством объектов коммунальной инфраструктуры. Для этих целей действует несколько механизмов, в том числе программа с привлечением льготных займов за счёт средств ФНБ. В рамках неё в I квартале 2024 года ввели 10 объектов, из них 8 котельных. Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшилось для 88,3 тысячи человек», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в текущем году строительство новых котельных завершили в городах Нижнем Новгороде, Богородске, Семёнове, посёлке Буревестник, деревнях Ушаково и Швариха Нижегородской области. Также два новых источника теплоснабжения появилось в Барнауле. Помимо этого, в рамках проекта по оптимизации системы теплоснабжения построили насосную станцию в Саранске. В Ульяновске провели капитальный ремонт 167 м самотёчной канализации.

В целом Правительственной комиссией по региональному развитию одобрено 238 проектов в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения в 76 регионах. Общий объём финансирования программы за счёт средств ФНБ составляет 150 млрд рублей, оператор – ППК «Фонд развития территорий».

«Эта программа является частью инфраструктурного меню – одной из самых востребованных регионами инициатив Правительства по социально-экономическому развитию России. Работа продолжается и набирает обороты. В целом со старта программы в 2022 году строительно-монтажные работы завершили на 784 объектах ЖКХ, включая более 850 км инженерных сетей», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

С привлечением льготных займов за счёт средств ФНБ предусмотрено модернизировать и построить ещё более 500 объектов, в том числе около 1 тыс. км инженерных сетей. Основной объём работ планируется выполнить в текущем году.

В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин отметил, что темпы модернизации коммунальной инфраструктуры будут наращиваться. До 2030 года на эти цели в общей сложности будет направлено 4,5 трлн рублей, в том числе частными компаниями.

