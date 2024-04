Марат Хуснуллин: В Московской области на обходе деревни Малые Вязёмы на ЦКАД началась укладка асфальтобетона

Source: MIL-OSI Russian Language News

На обходе деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге в Московской области строители приступили к устройству дорожной одежды. Будут построены четыре полосы движения – по две в каждом направлении, а также три транспортные развязки: на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Строительство обходов является одной из ключевых целей в развитии дорожного каркаса страны. Так, на ЦКАД появится обход деревни Малые Вязёмы протяжённостью порядка 4 км. Объект окажет большой положительный эффект на транспортную ситуацию городов и малых населённых пунктов Московской области. Он поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе – этим узлом в сутки в среднем пользуется более 60 тысяч водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тыс. автомобилей в сутки. Новая дорога также позволит автомобилистам больше не стоять в заторах у железнодорожных путей Смоленского направления, где очень высокая интенсивность движения поездов. На сегодняшний день на строящемся обходе стартовала укладка асфальтобетона – уже устроили порядка 500 м нижнего слоя покрытия. В общей сложности дорожникам предстоит уложить порядка 87,7 тыс. кв. м асфальта», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что работы продолжаются и на всех искусственных сооружениях обхода. В ближайших планах строителей – смонтировать пролётное строение путепровода через железную дорогу Смоленского направления и опустить его на опорные части.

Глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что на объекте трудятся более 350 человек, задействовано свыше 100 единиц техники.

«Специалисты занимаются возведением рамповой части тоннеля, который войдёт в состав транспортной развязки с ЦКАД, строительством путепроводов через Можайское шоссе и Ямскую улицу. Кроме того, идут работы по переустройству коммуникаций – линий электропередачи, кабелей связи, шести участков газопровода, два из которых уже выполнены в полном объёме. Строится ливневая канализация протяжённостью около 4 км, на данный момент готово около половины от общего объёма», – добавил Вячеслав Петушенко.

Открытие нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вязёмы планируется в конце 2024 года.

