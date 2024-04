«Лайфстайл в промышленном дизайне»: в «Московской технической школе» открыли новый курс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

«Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским университетом «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») разработала курс «Лайфстайл в промышленном дизайне». Теперь инженерам столицы доступно 16 программ в рамках тематического модуля.

«Сегодня производственные предприятия Москвы уделяют пристальное внимание промышленному дизайну, а город, в свою очередь, создает условия для его динамичного развития. В прошлом году “Московская техническая школа” запустила обучение по направлению “Промышленный дизайн”, которое предлагает широкий спектр программ. Так, совместно с Московским энергетическим институтом был создан новый курс “Лайфстайл в промышленном дизайне” — 16-й в рамках образовательного модуля», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Новая очно-дистанционная программа призвана сформировать у сотрудников столичных заводов фундаментальные представления о промышленном дизайне, научить основам композиции и разработке проектов с использованием различных художественных методик.

«“Лайфстайл в промышленном дизайне” — экспериментальная программа, которую разработала кафедра дизайна НИУ “МЭИ”. Программа предназначена для введения широкого круга обучающихся в дискурс промышленного дизайна. Слушатели познакомятся с основами композиции, сценарного моделирования в промышленном дизайне и увидят взаимосвязь между стилем жизни человека и формами предметного мира, которыми он себя окружает», — добавила заведующая кафедрой дизайна Московского энергетического института Александра Панкратова.

Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, Правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня «МТШ» предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений, а также четыре специальных. Помимо учебных курсов, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

