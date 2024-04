Инвестор откроет детский сад в Войковском районе по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город во втором квартале 2024 года выставит на торги помещение для открытия детского сада в Северном административном округе по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выставит на аукцион по программе “1 рубль за квадратный метр в год” помещение площадью 377,2 квадратного метра для открытия детского сада в районе Войковский. После проведения ремонта и выполнения требований программы по осуществлению образовательной деятельности инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр площади в год», — рассказал Владимир Ефимов.

Объект недвижимости находится в микрорайоне с развитой инфраструктурой по адресу: улица Космонавта Волкова, дом 9/2. Помещение занимает часть первого этажа здания, имеется подвал.

«Основная площадь нежилого помещения составляет 335,6 квадратного метра. Оно размещается на первом этаже восьмиэтажного жилого дома 1961 года постройки. Здесь смогут открыть детский сад, рассчитанный на 30 воспитанников. Инвестор должен оснастить помещение необходимым оборудованием», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По условиям программы договор аренды будет заключен на 49 лет. Инвестор должен приступить к образовательной деятельности не позднее полугода со дня заключения договора. Капитальный ремонт, если он необходим, должны провести не позднее чем через 18 месяцев. Если потребуется реконструкция, то на нее арендатору дается три года.

