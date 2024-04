Известные психологи расскажут московским школьникам, как сдать ЕГЭ без стресса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице пройдет цикл открытых бесплатных лекций с известными психологами и учеными для поддержки выпускников во время подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Спокойствие и уверенность

Ребята и их родители смогут посетить мероприятия в Московском дворце пионеров, парке «Зарядье» и центре современного искусства «Винзавод». Кроме того, в каждой столичной школе психологи прочитают лекции для родителей.

«Психологическая готовность ребят и родителей к экзаменам, их спокойствие и уверенность играют важную роль на всех этапах подготовки и в период сдачи ЕГЭ. Мы решили сделать для них цикл лекций с ясными и понятными рекомендациями специалистов. Мы пригласили популярных у молодежи спикеров, которые расскажут об эффективных способах борьбы с тревогой и прокрастинацией, ответят на вопросы школьников. Чтобы психологическая помощь была максимально доступной для всех, мы организовали подобные лекции для родителей и в школах, где занятия проведут квалифицированные специалисты столичного психолого-педагогического центра», — отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Как поддержать и не мешать

Первая городская лекция пройдет в Московском дворце пионеров 14 мая. Ее прочитает психолог Ирина Ковалева.

Следующая встреча состоится 19 мая в центре современного искусства «Винзавод». Экспертом выступит психолог и блогер Лариса Суркова.

26 мая в амфитеатре парка «Зарядье» лекцию проведет психолог и автор книг Михаил Лабковский.

Кроме того, посетителям предложат получить индивидуальные консультации психологов Городского психолого-педагогического центра. Они будут присутствовать на всех площадках.

Уже сейчас родители выпускников девятых и 11-х классов могут посетить лекции «ОГЭ/ЕГЭ. На пике формы: как поддержать и не мешать» специалистов Городского психолого-педагогического центра. Их проведут до 26 апреля в каждой московской школе. Эксперты расскажут о том, как сохранить позитивный настрой в семье и поддержать выпускника, а также продемонстрируют упражнения и техники для уверенности в себе.

По завершении лекций школьные психологи и специалисты Городского психолого-педагогического центра пообщаются с родителями, ответят на вопросы и при необходимости предложат записаться на консультации. Информацию о датах и времени проведения встреч, а также ссылку для регистрации на них разместят в социальных сетях школ и родительских чатах классов.

Если выпускники или родители чувствуют тревогу или эмоциональный дискомфорт другого рода, они могут получить помощь у школьного психолога, в анонимном чате «мырядом.онлайн» или по телефону горячей линии Городского психолого-педагогического центра: + 7 800 250-11-91 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00). Помощь можно получить и позвонив по номеру Всероссийского детского телефона доверия: + 7 800 200-01-22 (круглосуточно).

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений, повышению уровня самооценки ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Мэр Москвы назвал главные направления развития образования в этом году

