Дожди и грозы: в Москве ухудшится погода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 апреля, и в пятницу, 26 апреля, в столице ожидается дождь, возможны гроза и ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Пешеходам рекомендуют не укрываться под деревьями и быть предельно внимательными, а автомобилистам — не парковать транспорт под деревьями и неподалеку от линий электропередачи.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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