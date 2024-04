Диспансеризация, вакцинация и хирургия: как город заботится о собаках-поводырях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В последнюю среду апреля отмечается Международный день собак-поводырей. Ежегодно в эту дату принято выражать благодарность незаменимым помощникам и верным друзьям незрячих и слабовидящих людей. В государственной ветеринарной службе Москвы сейчас зарегистрировано 56 таких питомцев. Преимущественно это лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы и немецкие овчарки.

«Нести эту ответственную службу способно далеко не каждое животное. Прежде чем стать проводниками, питомцы проходят серьезный отбор, обучение, получают сертификат пригодности к этой профессии. Здоровью этих ценных специалистов город уделяет особое внимание: каждая из зарегистрированных собак-проводников находится на полном бесплатном ветеринарном обслуживании в государственных ветклиниках Москвы. Это и ежегодные диспансеризации, и вакцинации, любые виды исследований и лабораторных анализов, все терапевтические и хирургические манипуляции любой сложности. Кроме того, мы бесплатно размещаем четвероногих помощников в зоогостинице, если возникла такая необходимость», — рассказал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Чтобы получать льготы на такие услуги, владельцу нужно предоставить паспорт собаки-проводника, документы, подтверждающие инвалидность, и написать соответствующее заявление. После этого питомца поставят на учет и заведут паспорт здоровья. По завершении ветеринарного осмотра за ним закрепят лечащего врача, который проследит за регулярностью диспансеризаций и профилактических прививок, а также сможет проконсультировать по вопросам здоровья и содержания.

«За время многолетней работы с собаками-проводниками наши ветеринарные специалисты накопили богатый опыт как в лечении, так и в профилактике болезней у животных этой профессии. Некоторые помощники склонны к ожирению, заболеваниям эндокринной системы, ортопедическим проблемам. Регулярная диагностика и осмотры позволяют отслеживать изменения на ранней стадии, не допускать развития заболеваний, и в итоге четвероногие друзья дольше сохраняют здоровье и остаются в профессии, верно служа своим владельцам», — добавил Алексей Сауткин.

Собаки-проводники получают бесплатные специализированные услуги не только в 26 государственных ветклиниках Москвы, но и на дому. К ним выезжают специализированные автомобили госветслужбы, оснащенные необходимым оборудованием для диспансеризации, терапевтической помощи и даже несложных хирургических операций. Забронировать выезд на удобное время можно позвонив в контакт-центр госветслужбы столицы по телефону: +7 495 612-04-25.

При необходимости врачи доставят собаку-проводника в клинику, а если случай серьезный и нужна госпитализация, питомец получит бесплатные услуги в круглосуточном стационаре ветклиники «Вешняки» на улице Старый Гай (дом 10а).

