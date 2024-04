Денис Мантуров обсудил подходы к реализации новых нацпроектов на заседании комиссии Госсовета

Source: MIL-OSI Russian Language News

В формате видеоконференции прошло очередное заседание комиссии Государственного совета по направлению «Промышленность». В нём приняли участие Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель комиссии Госсовета, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, помощник Президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта, а также представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, институтов развития и бизнес-сообщества. Основная тема обсуждения – реализация новых национальных проектов по обеспечению технологического суверенитета.

Напомним, в своём Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин определил ключевые цели развития отечественной промышленности на ближайшие шесть лет. Одной из них является увеличение уровня валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% к 2030 году (по сравнению с 2022 годом).

«Вывести всю экономику на качественно новый уровень эффективности и конкурентоспособности позволят проекты технологического суверенитета, в том числе по развитию средств производства, робототехники, новых материалов, химии и других направлений», – сказал Алексей Дюмин.

Он отметил, что в ходе ежегодного отчёта Правительства в Государственной Думе Михаил Мишустин рассказал, что рост промышленного производства в 2023 году превзошёл самые смелые прогнозы. Производство в целом выросло на 3,5%, а обрабатывающий сектор – на 7,5%. Почти до 13% увеличилась и его доля в структуре ВВП. Наибольший рост показал машиностроительный комплекс. Алексей Дюмин подчеркнул, что это результат слаженной и эффективной работы Минпромторга с регионами, бизнес-объединениями и предприятиями на местах.

В свою очередь Денис Мантуров отметил, что на сегодняшний день Правительством определены мероприятия, инструменты и объёмы финансирования в отношении авиа- и судостроения, а также радиоэлектронной промышленности. Он подчеркнул, что особое внимание стоит уделить именно соблюдению сроков достижения результатов.

Денис Мантуров рассказал о проводимой Правительством и Минпромторгом работе по направлениям технологического суверенитета, которые будут реализовываться в формате национальных проектов. Так, в части реализации нацпроекта по беспилотным авиационным системам развёрнуты работы по всему комплексу мероприятий – большинство инструментов поддержки отрасли по линии Минпромторга уже внедрены. То же самое будет обеспечено в отношении других национальных проектов, которые сейчас прорабатываются ведомством.

«Как вы знаете, принят федеральный проект по производству средств производства. Сейчас готовится федпроект по робототехнике с учётом поставленной Президентом Российской Федерации задачи войти в топ-25 стран по этому направлению. Также в высокой степени готовности национальный проект по новым материалам и химической продукции», – сообщил Денис Мантуров.

Игорь Левитин рассказал о необходимости разработки новых национальных проектов технологического суверенитета по наиболее приоритетным направлениям промышленности с учётом задач, поставленных Президентом в Послании Федеральному Собранию. В частности, при их формировании необходимо уделить особое внимание решению межотраслевых вопросов, в том числе касающихся подготовки кадров и международного сотрудничества.

