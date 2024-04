Гоукарты, лонгборды и веломобили: парковые пункты проката открывают новый сезон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

1 мая в столичных парках открываются пункты проката спортинвентаря. Гости могут арендовать велосипеды, электромобили, самокаты, веломобили и детские машины. Кроме того, в прокат сдают тандемы — велосипеды с дополнительными сиденьями и парами педалей, на которых катаются вдвоем.

В зависимости от своих предпочтений и уровня подготовки посетители могут выбрать подходящий инвентарь. Его выдают под залог в виде любого документа государственного образца (за исключением общегражданского паспорта, который потребуется при оформлении договора) или денежных средств.

Покататься на электромобиле и испытать гоукарт

Гостям Таганского парка и детского парка имени Н.Н. Прямикова предлагают покататься на детских веломобилях и электромобилях. Пункты проката будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00. В 2023-м особой популярностью у малышей пользовались электромобили. В этом году этот вид транспорта, несомненно, тоже будет популярен у юных посетителей. На основной территории Таганского парка пункт проката находится около входа на стадион, в детском парке имени Н.Н. Прямикова — возле водно-песочной площадки.

Электромобиль и веломобиль можно будет арендовать и в Перовском парке. Павильон расположен на главной площади около аттракционов. Посетителей ждут ежедневно с 10:00 до 19:00.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» у взрослых и детей есть возможность взять в аренду велосипеды, электромашины, электросамокаты. Еще в ассортименте проката одноместные, двухместные или четырехместные веломобили. Пункт будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Его можно найти недалеко от главной площади.

В парке «Ходынское поле» предоставляют в аренду веломобили, электромобили, электросамокаты, ролики, лонгборды, гоночные гоукарты. Пункт проката работает в здании дирекции, расположенном на центральном променаде. По будням он открыт с 10:00 до 21:00, в выходные дни — с 10:00 до 22:00.

В Лианозовском парке в прокатном павильоне на центральной площади будут доступны электромобили, электроквадроциклы, велосипеды, веломобили. С их помощью можно комфортно исследовать всю территорию парка. Работа пункта проката будет ежедневной с 10:00 до 22:00.

Арендовать велосипед или путешествовать на двухместном веломобиле

Прокат в Бабушкинском парке находится на главной аллее напротив детской площадки. Пункт работает ежедневно в летнее время: с понедельника по пятницу — с 11:00 до 19:00, а в субботу и в воскресенье — с 10:00 до 19:00. Здесь посетителям предоставят в аренду велосипеды, электромобили, веломобили, квадроциклы.

Подобную технику предложат и в парке «Дубки». А еще там можно будет взять напрокат принадлежности для игры в бадминтон и настольный теннис, а также мини-батут. Павильон работает по будням с 11:00 до 20:00, по выходным — с 10:00 до 21:00. Он расположен рядом со входом в парк со стороны улицы Немчинова.

В парке имени Юрия Лужкова прокатный пункт находится у скейт-площадки. По территории предложат покататься на велосипедах, самокатах, веломобилях. Есть возможность долгосрочной аренды. Например, можно взять велосипед или самокат на сутки. Еще в павильоне дают в аренду защитную экипировку. Посетителей будут ждать каждый день с 10:00 до 21:00.

В центральной части парка «Кузьминки» расположены два пункта проката. Первый находится у главного входа. Здесь предоставляют в аренду велосипеды, ролики, скейтборды и самокаты. Для малышей есть маленькие электромобили. Второй павильон расположен на аллее у главной площади. Там все желающие смогут выбрать для поездок различные модели велосипедов (в том числе с детским креслом), одноместные и двухместные веломобили, самокаты. К тому же в прокат будут сдавать лонгборды и защитную экипировку. Кроме того, в распоряжении посетителей есть камера хранения, где можно оставить одежду и обувь.

Два пункта проката уже работают в ландшафтном парке «Митино». Один размещен у входа со стороны дома 16 на Пенягинской улице, другой — со стороны улицы Барышихи (напротив дома 6). Велосипеды, веломобили, электромашины доступны посетителям ежедневно с 10:00 до 21:00.

Встать на лонгборд или поиграть в теннис

В парке «Северное Тушино» москвичам предложат совершить прогулку на велосипеде, самокате, веломобиле или освоить лонгборд. Одна из точек проката находится на центральной аллее у спуска к воде, а другая — справа от входа около большой детской площадки. Всего в павильонах представлено около 70 наименований техники и инвентаря для активного отдыха. Посетители могут пользоваться прокатом ежедневно в будние дни с 11:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 20:00.

На территории парка «Сокольники» во время теплого сезона будут работать два проката спортивного инвентаря. Гости смогут взять в аренду несколько видов велосипедов: детские, подростковые, скоростные, прогулочные и трехколесные для малышей. К тому же отличным развлечением станет катание на роликах. Время работы пунктов проката — с 10:00 до 22:00 ежедневно.

В саду имени Н.Э. Баумана можно взять напрокат велосипеды, веломобили, детские электромобили и квадроциклы. Кроме того, здесь предоставят в аренду оборудование для игры в лазертаг. Любители большого или настольного тенниса тоже смогут арендовать все необходимые принадлежности. Павильон находится на центральной аллее и будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00.

Электромобили разных видов, в том числе джипы, предложат маленьким гостям в Воронцовском парке. Для посетителей будут открыты два пункта проката. Один расположен в центре парка возле стелы — памятного знака «Защитники земли Русской». Режим его работы будет ежедневным с 10:00 до 22:00. Второй павильон находится рядом с тематическим парком аттракционов «Алиса». Гостей здесь ждут по субботам и воскресеньям с 11:00 до 20:00.

В музее-заповеднике «Царицыно» откроются три точки проката рядом с лодочными станциями — на Верхнем, Среднем и Нижнем Царицынских прудах. Там можно будет арендовать одноместные и двухместные веломобили, детские и взрослые велосипеды. В мае и сентябре пункты будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00, с июня по август — с 10:00 до 21:00. Кроме того, там сдают в прокат спортивный инвентарь для игры в бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол.

Гости Парка Горького могут поиграть в настольный теннис. На территории расположено несколько площадок. Одна находится на Фонтанной площади. Сюда можно прийти со своими ракетками и мячом и поиграть бесплатно. Другая площадка расположена в Нескучном саду. Стол и оборудование сдают в аренду. Кроме того, в Нескучном саду работают два теннисных корта. Инвентарь нужно бронировать. Помимо этого, для посетителей работает спортивный центр, где можно поиграть в пляжный волейбол, гандбол и баскетбол. Все спортивные принадлежности предлагается взять в аренду. Для удобства и комфорта гостей в здании обустроены душевые, раздевалки и камеры хранения. Спортцентр находится справа от центральной аллеи за Фонтанной площадью.

Кроме того, пункты проката летнего спортивного инвентаря будут работать:

— в парке «Фили» у входа в парк со стороны Минской улицы (по будням — с 11:00 до 20:00, по выходным и праздничным дням — с 10:00 до 21:00);

— в Гончаровском парке возле катка (по будням — с 11:00 до 19:00, по выходным — с 10:00 до 19:00);

— в парке Дружбы у большой детской площадки в центральной части парка и на аллее ближе к метро (по будням — с 11:00 до 20:00, в выходные дни — с 10:00 до 20:00);

— в сквере по Олонецкому проезду (по будням — с 11:00 до 20:00, по выходным — с 10:00 до 20:00);

— в парке «Ангарские пруды» справа от Большого пруда (ежедневно с 10:00 до 21:00).

В весенние и летние месяцы режим работы павильонов проката может меняться в зависимости от погодных условий. Гостям необходимо обращать на это внимание при планировании посещения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI