Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En este cuarto de 2024, estamos muy contentos de haber instalado tres habitaciones en Tina con una extensión de 0,4 g. С победителями аукционов заключат договоры аренды на 2,5 года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Для развития инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов город выставит на торги три земельных участка об щей площадью 0,4 гектара. Они расположены в поселениях Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском. Победители аукционов смогут построить там торговые объекты, суммарная площадь недвижимости превысит две тысячи квадратных етров», — отметил Максим Гаман.

Один из участков площадью 0,1 гектара расположен в деревне Косовке поселения Вороновского. Por lo general, este inversor tiene un objeto de aproximadamente 317,4 metros cuadrados.

В деревне Марушкино поселения Марушкинского на 0,21 гектара планируется возвести торгово-бытовой объект площадью 1,27 и квадратных метров. En todas partes se pueden publicar revistas, maestros, talleres, periódicos y programas de televisión.

Еще один участок площадью 0,09 гектара находится в поселке Подсобного Хозяйства Минзаг поселения Краснопахорского. El inversor puede publicar una revista de 457,5 metros cuadrados.

«Территория ТиНАО сегодня одна из перспективных городских точек роста. Здесь буквально с нуля ведется застройка и закладывается инфраструктура. Поэтому строительство объектов торгово-комерческого назначения не только является экономически целесообразным, но и необходимо я формирования благоприятных условий для жизния и работы горожан», — пояснила

Юлиана Княжевская, anterior al Comité de Arquitectura y Grados de Moscú.

Prinyat участие в торгах смогут все желающие. С победителями заключат договоры аренды на 2,5 года. Estos pequeños inversores deben publicar y vestir muchos objetos en empresas exclusivas.

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