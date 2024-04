Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор, определенный по результатам аукциона, возведет на западе столицы жилой квартал с общественно-деловой застройкой по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В аукционе на право комплексного развития территории рядом со станцией транспортного хаба “Минская” приняло участие рекордное число компаний — 16. Победителем стало ООО “Девелопмент энд ритейл груп”. Инвестор сможет возвести на участке площадью 7,94 гектара квартал с современным жильем и общественно-деловыми объектами общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Вложения в реализацию проекта составят почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около двух миллиардов рублей. В результате создадут не менее четырех тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что итоговая цена аукциона в ходе конкурентной борьбы выросла более чем в 3,5 раза и составила 26,67 миллиарда рублей.

«Участок на Староволынской улице стал первой площадкой, реализованной на аукционе в рамках комплексного развития незастроенных территорий. В ближайшее время город заключит с победителем торгов договор о комплексном развитии площадки. Помимо жилья, здесь планируется возвести общественно-деловые объекты площадью 150 тысяч квадратных метров: торговые и офисные центры, рынки, отделения банков, спортивные объекты», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В аукционе приняли участие компании из Москвы, Екатеринбурга и Краснодара.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, инвесторы должны были подтвердить опыт возведения объектов капитального строительства совокупной площадью не менее 30 тысяч квадратных метров за последние пять лет. Таким было основное требование для допуска к участию в торгах.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI