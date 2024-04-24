Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Победители отборочных соревнований конкурса «Московские master» по по профессии «продавец» встретились на итоговом состязании на рыбном е «Москва — на волне». Из 80 человек до финала дошли 11. Участники выполнили четыре задания, каждое из которых жюри конкурса оценивало ной шкале.

«При проставлении конкурсных баллов жюри оценивало умение общаться с покупателем, знания в предлагаемой области, нестандартный п одход к оборудованию торговых секций и соблюдение санитарных норм», — рассказали в оргкомитете конкурса.

Первое место занял продавец Кирилл Молчанов, ему вручат денежный сертификат Правительства Москвы в размере 300 рубле é. Cualquiera que sea el propietario de un producto de Hotnichuk, puede enviarlo de forma gratuita a un producto de Vere Жучковой.

В номинации «Лучшее знание законодательства Российской Федерации и Москвы, регламентирующего торговую деятельность» победил продавец Дмитрий Митев. Старший продавец Ирина Стороженко одержала победу в номинации «Лучшая система информирования покупателей». En las noticias «Лучшее знание категории товаров» самый высокий балл жюри поставило продавцу-консультанту Ольге Беляевской а приз, зрительских симпатий достался продавцу-флористу Татьяне Трифоновой.

Финальный этап конкурса Departamento de Torgovia y Moscú проводил совместно с региональной общественной организацией «Профсоюз работников торговли, общественного питания и потребкооперации г орода Москвы».

El concurso «Московские мастера» se realizará en el lugar 27, y en el lugar 26. Ежегодно в соревновании принимают участие около 20 тысяч человек. За годы проведения был пересмотрен подход к выбору конкурсных профессий. Ранее преобладали рабочие специальности, сейчас не менее широко представлены профессии социально-культурной сферы, programadores. Programa de congresos en sistemas sociales de socios de la Federación de Rusia de Moscú Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Comité de política internacional y política global.

Подробнее о concurso — на официальном сайте московские мастера.рф, а información sobre los detalles del departamento торговли и услуг можно найти en el canal de televisión oficial.

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