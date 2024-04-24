Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт около 900 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим 892 фасада жилых домов, больше всего в Юго-Западном (193), Троицком и Новомосковском (117), Центральном (70) административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания», — рассказал Петр Бирюков.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором заполняются герметиком межпанельные швы. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.

Все краски, применяемые во время капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами. Они устойчивы к воздействию влаги и долго сохраняют насыщенный цвет.

Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированная по такой технологии наружная стена прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.

Кирпичные фасады в рамках капремонта обрабатывают гидрофобными составами. Они защищают здание от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

Столичная программа капитального ремонта — один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29,4 тысячи домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года отремонтировали почти 14 тысяч многоквартирных домов — это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI