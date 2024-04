В НГУ завершила работу 62-я Международная научная студенческая конференция

Source: MIL-OSI Russian Language News

62-я Международная научная студенческая конференция (МНСК-2024) в Новосибирском государственном университете проходила с 17 по 23 апреля. Традиционно она была посвящена актуальным направлениям развития фундаментальных и прикладных наук в России и за рубежом. МНСК проводится в НГУ ежегодно. Начало этой традиции было положено еще в 1962 году. За эти годы она стала крупнейшим научным студенческим мероприятием в Сибири, России и постсоветском пространстве.

В этом году в МНСК-2024 приняли участие 3169 человек, из них 1731 были представителями НГУ, СУНЦ НГУ и ВКИ НГУ. Из других вузов, городов и стран приехали еще 1134 участника. Традиционно много участников приехали из Томска, Красноярска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Республики Саха (Якутия) и Республики Тыва. В этом году широко были представлены и южные регионы: Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи. Немало было и студентов из-за рубежа: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Белорусии, Молдовы, Словакии, Латвии, Китая, Тайланда, Ирака, Ирана, Сирийской Арабской Республики, Египта, Государства Эритрея, Италии, Болгарии и даже Колумбии. Большинство учатся в России, поэтому смогли приехать на МНСК или поучаствовать дистанционно.

За неделю работы были заслушаны 2630 докладов, из них 299 выступлений прошли дистанционно. В числе выступающих были не только студенты, но и школьники, в том числе учащиеся СУНЦ НГУ и ВКИ НГУ. Для них было организовано несколько школьных секций: «Математика», «Информационные технологии», «Цифровые науки», «Физика», «Химия», «Биология», «Социально-экономические науки», «Гуманитарные науки», «Археология», «Школьная этнография и краеведение», «Инженерное конструирование», «Филология». В их работе приняли участие 428 юных исследователей. В этом году возраст участников школьных секций рекордно снизился – если раньше это были ученики 9-11 классов, то в этом году – к ним присоединилось немало ребят из 6-8 классов, а самым младшим оказался второклассник.

Самой многочисленной стала школьная секция «Память семьи — память народа», которая проводилась НГУ совместно с Фондом поддержки проектов в области образования и Министерством региональной политики Новосибирской области. В ней приняли участие – 86 школьников. Традиционно много участников работали на секции «Государство и право» — в работе подсекции «Гражданское право, корпоративное право, семейное право» участвовали 87 человек, в подсекции «Предпринимательское право, трудовое право, экологическое право, гражданский и арбитражный процесс» – 45 человек, в подсекции «Конституционное и муниципальное право, конституционный судебный процесс» – 44. Далее по количеству участников следуют секции «Клиническая медицина» (58 человек), «Теплофизика» (50), «Молекулярная биология и биохимия» (45) и «Физика твердого тела» (42).

— С каждым годом растет количество участников секции «Информационные технологии». В этом году на ней было принято 299 докладов, тогда как в прошлом году их было 208. Лидирует подсекция «Программная инженерия и инженерия знаний, в которой было заслушано 69 докладов. Популярной была и школьная подсекция «Информационные технологии». В этом году в ней приняли участие 60 школьников, а в прошлом – 47. По количеству подсекций «Информационные технологии» тоже лидировали — их было 14. Всего же в рамках МНСК работали 48 секций и 153 подсекции, — рассказала начальник управления сопровождения и анализа научных исследований НГУ Наталья Аксенова.

Яркими событиями МНСК-2024 стали выступления приглашенных лекторов — кандидата физико-математических наук, ведущего математика Института теоретической и прикладной механики РАН, старшего преподавателя СУНЦ НГУ, руководителя Лаборатории астрономии Клуба юных техников СО РАН Дмитрия Эпштейна «Космонавтика XXI века» и доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника — заведующего лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максима Никитина «Молекулярная коммутация — новый механизм хранения информации в ДНК», а также научный нетворкинг, где участники конференции могли обменяться контактами с единомышленниками и, возможно, найти себе команду для будущих исследований.

Организаторы МНСК-2024 отметили сохранение тенденции увеличения количества участников и повышение уровня их подготовки и качества предоставляемых докладов. В связи с тем, что школьники средней и даже младшей школы начали проявлять большой интерес к участию в конференции, отмечен рост потребности в школьных секциях.

