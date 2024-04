В жилых домах на востоке Москвы заменят 219 лифтов в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда на востоке столицы установят 219 новых лифтов. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Больше всего подъемников заменят в Вешняках — 28 кабин, еще по 26 обновят в районах Гольяново и Богородское. Лидером по установке лифтов станет панельное здание в Алымовом переулке (дом 4), построенное в 1999 году. В нем 14 этажей и шесть подъездов. Здесь мастера заменят 12 подъемных устройств: по шесть кабин грузоподъемностью 400 и 630 килограммов.

Самым длинным строением по количеству подъездов, в котором на востоке Москвы будут менять лифты, станет здание на Зеленом проспекте (дом 60/35), построенное в 1969 году. В нем 11 подъездов и девять этажей. Здесь установят 11 новых кабин грузоподъемностью 400 килограммов.

Кроме того, самым старым домом в Восточном административном округе, где в этом году заменят лифты, стало кирпичное здание 1960 года постройки на Щербаковской улице (дом 40). Оно возведено по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма, имеет сложную форму и украшено венчающим карнизом. Здесь восемь подъездов и 10 этажей. Специалисты заменят два лифта грузоподъемностью 240 и 250 килограммов.

