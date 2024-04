Более 400 столичных объектов исключены из перечня нежилой недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключены 406 объектов. Соответствующее решение было принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Организации —собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости.

«Город оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев и благодаря эффективной межведомственной работе вносит необходимые корректировки в перечень торгово-офисной недвижимости, тем самым постоянно поддерживая его актуальность», — отметила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

В Москве перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, начался в 2014 году. Перечень торгово-офисных объектов недвижимости, налог на имущество для которых исчисляется исходя из кадастровой стоимости, ежегодно утверждается Правительством Москвы. В 2024 году он насчитывает свыше 37 тысяч объектов. В их числе торговая и офисная недвижимость, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

