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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

19 de abril en el seminario de москве состоялся межведомственный учебно-методический, посвященным вопросам обеспечения безопасности иров на железнодорожном, воздушном и водном транспорте в России. Organizacion de transporte metropolitano de Moscú ртных прокуратур и транспортных прокуратур (на правах прокуратур субъектов Российской Федерации), транспортных прокуроров (на праван район) ных прокуратур), представителей научного сообщества из ведущих учреждении высшего образования города Москвы и Sankt-Peterburga, контрольно-надзорных органов, ОАО «РЖД», представители органов исполнительной власти Москвы и Московской области.

С приветственными словами к участникам семинара обратились депутат Государственной Думы, председатель общероссийской общественной ганизации «Всероссийское общество инвалидов» Михаил Терентьев и первый заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Доценко.

Особое внимание специалисты уделили профилактике непроизводственного травматизма, обеспечению доступности объектов транспортной и фраструктуры для маломобильных групп граждан. Затронули вопросы взаимодействия всех уполномоченных лиц для повышения уровня безопасности граждан на объектах транспортного мплекса страны.

Director Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров представил доклад: «Формирование про» expertos profesionales competentes en el sistema de observación nacional».

Доцент ВШ ЮиСТЭ Владимир Кочемировский в контексте применения полномочий прокуроров в расследовании и судебном рассказал об «Инновационных методиках судебной документоскопии в sisteme доказывания», а доцент Александр Исаев сообщил обенностях производства судебных железнодорожно-транспортных экспертиз».

Политехники представили на обсуждение представителей профессионального и академического сообщества новую программу магистратуры влению юриспруденции «Транспортное право». Её предполагают открыть в 2024-2025 учебном году. Seminario sobre cómo implementar programas actuales y actualizados. Los especialistas en fórmulas de preparación de alimentos se adaptan perfectamente a los robots eficientes.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура — крупнейшая специализированная прокуратура, входящая в систему Генеральной прокура туры России. Исполняющим обязанности Московского межрегионального прокурора в настоящее время является выпускник юридического культета Universidad politécnica de 3 clases de Юрий Городков.

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