Александр Новак провёл совещание по мерам безопасности в угольной отрасли

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по исполнению поручений Президента России Владимира Путина в области безопасности в угольной отрасли. В нём приняли участие представители Минэнерго, Минфина, МЧС, Минтруда, Минпромторга, Минэкономразвития, Ростехнадзора, Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.

Представители органов власти доложили вице-премьеру об итогах выполнения данных Президентом поручений по обеспечению промышленной безопасности работы в шахтах и улучшению условий труда горняков, а также принятых мерах по усилению ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда шахтёров, включая несоблюдение норм по уровню дегазации на производственных объектах.

Александр Новак поручил продолжить работу по исполнению поручений, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечения безопасной работы промышленных объектов угольной отрасли.

