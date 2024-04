Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Trójstronne rozmowy o bezpieczeństwie

El primer ministro Donald Tusk, szef brytyjskiego rządu Rishi Sunak oraz szef OTAN Jens Stoltenberg odbyli rozmowę, która dotyczyła współpracy w ramach OTAN oraz wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Politycy zapewnili o konieczności niesienia pomocy wojskowej broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainie.

– Współpraca między Polską a Wielką Brytanią może być i będzie, jestem o tym przekonany, wzorcowym modelem także dla innych partnerów. Rozmawialiśmy o tym przez dłuższą chwilę także z Sekretarzem Generalnym NATO – mówił Donald Tusk.

El primer ministro Rishi Sunak podczas wizyty w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej ogłosił nowy pakiet pomoc wojskowej dla Ucrania.

– Przekazaliśmy pół miliarda funtów na dalszą współpracę. Chodzi o to, żeby pomóc Ukrainie w obronie przeciwko tym nieustającym bombardowaniom ze strony Rosji – przekazał szef brytyjskiego rządu.

Od Samego początku rosyjskiej agresji Polska i Wielka Brytania solidarnie wspierają Ukrainę.

Polonia przystąpi do inicjatywy obrony powietrznej

La Iniciativa Europea Sky Shield (ESSI) to międzynarodowa inicjatywa europejskiej obrony powietrznej. Polska chce przystąpić do tego formato, aby wzmocnić ochronę naszego nieba.

– Bardzo się cieszę, że będziemy w ramach tej inicjatywy jeszcze bardziej współpracowali z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi. Podobnie, jak bardzo intensywnie współpracujemy w ramach inicjatywy brytyjskiej Diamond, która także służy naszemu bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu powietrznemu – podkreślił podczas konferencji prasowej szef polskiego .

El primer ministro Rishi Sunak zapewnił, że już w przyszłym roku w Polsce będą stacjonowały brytyjskie myśliwce RAF Typhoon oraz blisko 16 tys. żołnierzy.

– W Polsce budujemy wspólnie fregaty i system przeciwlotniczy nowej generacji, który będzie bronił waszego nieba. Będziemy również rozwijać naszą współpracę w różnych formatach, żeby współpracować razem nad kluczową kwestią obrony przeciwlotniczej – mówił szef brytyjskiego rządu.

Jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa

El primer ministro Donald Tusk zaapelował, aby zakończyć współzawodnictwo między różnymi inicjatywami na rzecz obrony Europy i działać wspólnie.

– Musi natychmiast narodzić się skoordynowana polityka bezpieczeństwa, która obejmie cały kontynent i Wielką Brytanię. Musimy także skłonić wszystkich naszych sociow do pełnej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa – tak, żeby było coraz więcej skutecznych akcji, a coraz mniej konferencji, słów, formatów i politycznych inicjatyw – Primer Ministro de Polonia.

Najważniejszym celem dla Europy musi być zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Walka z nielegalnym przekraczaniem granic

Polska i Wielka Brytania mierzą się z wyzwaniami związanymi z nielegalną migracją. El primer ministro Donald Tusk oraz szef brytyjskiego rządu Rishi Sunak wymienili się doświadczeniami oraz opiniami na temat przeciwdziałania napływowi nielegalnych migrantów.

– Mamy tutaj zbieżne poglądy i podobną determinację. Zadaniem numer jeden każdego rządu, w tym brytyjskiego i polskiego, jest ochrona swoich obywateli, ochrona własnego terytorium, kontrola i ochrona granicy – mówił szef polskiego rządu.

– Wspólnie zwalczamy nielegalną mimigrację, którą Putin i Łukaszenka traktują jako broń. Pomagamy od lat chronić waszą granicę i niszczyć działalność gangów przemytników – powiedział Rishi Sunak.

El primer ministro Donald Tusk podziękował szefowi brytyjskiego rządu za pełne zrozumienie specyficznej sytuacji Polski, graniczącej z Rosją i Białorusią.

