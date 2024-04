Юрий Трутнев встретился с инвесторами Камчатского края

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации инвестиционных проектов в Камчатском крае, ознакомился с ходом реализации проекта комплексной застройки по программе «Дальневосточный квартал» в Петропавловске-Камчатском, посетил ряд производств.

«Президент России Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Это развитие невозможно без привлечения инвестиций. Инвестиционные проекты, поддержка инвесторов – важная часть нашей работы. На Камчатке действуют территория опережающего развития, режим свободного порта, меры финансовой и инфраструктурной поддержки, которыми воспользовались более 270 инвесторов с проектами на 200 млрд рублей, инвесторами уже вложено 100 млрд рублей, 75 проектов введены в эксплуатацию, создано более 11 тыс. новых рабочих мест», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что в 2023 году регион занял первое место в стране по темпам промышленного роста и по приросту инвестиций – пятое место по ДФО. «Мы развиваемся вместе с Дальним Востоком. Дальний Восток, безусловно, лидер в стране по привлечению инвесторов. В этом движении Камчатка принимает участие. И главное – экономика края становится всё более диверсифицированной», – сказал он.

«В России в последние несколько лет произошёл настоящий слом парадигмы, которая на протяжении десятилетий была неправильной. Из самой красивой страны в мире миллионы россиян выезжали на отдых в другие государства. Сейчас эта ситуация поменялась. Идёт бум внутреннего туризма, и Камчатка – один из самых главных выигрывающих от этого процесса регионов. За последние два года турпоток в регионе вырос более чем на 50%. Только в режимах территории опережающего развития и свободного порта на Камчатке реализуется более 50 проектов в сфере туризма», – отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Обсуждалась реализация крупного инвестиционного проекта резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» по созданию курорта «Парк “Три вулкана„». Инвестор планирует вложить в проект около 67 млрд рублей в период с 2020 по 2027 год, из которых уже более 3,5 млрд рублей вложено.

В рамках проекта предлагается строительство канатной дороги с благоустройством территории сопки Мишенной. В настоящее время по результатам открытого аукциона заключён договор, выполнены инженерные изыскания, ведётся проектирование. Реализация проекта с объёмом инвестиций 4 млрд рублей и созданием 100 рабочих мест предполагается в статусе резидента ТОР «Камчатка».

Крупнейшая рыбопромышленная компания – АО «Норебо Холдинг» реализует на ТОР «Камчатка» инвестиционные проекты, направленные на создание и развитие портовой инфраструктуры и базы по ремонту и техническому обслуживанию морских судов. Инвестор также создаёт судоремонтный комплекс на площадках действующих судоремонтных предприятий – АО «ПСРЗ» и АО «Судоремсервис» – ООО «Рем-Нова ДВ». Планируемый объём инвестиций в проект составит порядка 3,65 млрд рублей, из которых 2,19 млрд рублей уже вложено. Создано свыше 300 новых рабочих мест, планируется увеличить их количество до более чем 500.

Были представлены проекты по развитию туристической инфраструктуры: создание молодёжного экологического центра «Экосистема» на базе детского оздоровительного лагеря «Восход», реконструкция дальневосточного санаторно-курортного центра «Жемчужина Камчатки», развитие туристического гостинично-развлекательного комплекса «Спа-отель “Лагуна„» в Елизовском районе, завершение создания гостинично-делового комплекса ООО «Новый дом» в Петропавловске-Камчатском, строительство пятизвёздочного гостиничного комплекса с термальным спа-комплексом компании «Берлога» на территории Елизовского района и пятизвёздочного отеля компании Cosmos Hotel Group на территории ТРК «Зеленовские озерки».

Обсуждалась реализация АО «СиГМА» проекта по строительству горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения в Карагинском районе.

В Петропавловске-Камчатском вице-премьер посетил стройплощадку, на которой возводятся дома по программе «Дальневосточный квартал». Приоритетной территорией для комплексного освоения и застройки в рамках данного проекта является микрорайон Северный в районе Северо-Восточного шоссе – проспекта Содружества – улицы Ломоносова. В соответствии с концепцией, разработанной АО «ДОМ.РФ», в границах территории застройки дальневосточного квартала возможно строительство девяти многоквартирных жилых домов высотой от 5 до 12 этажей общей площадью порядка 120 тыс. кв. м, или свыше 2,2 тыс. квартир.

Юрий Трутнев ознакомился с работой резидента свободного порта – Завода металлоконструкций 41 в Петропавловске-Камчатском. Новое производство было запущено в марте этого года. На заводе изготавливается до 1,5 тыс. т металлоконструкций в месяц. Также вице-премьер ознакомился с работой резидентов ТОР «Камчатка»: посетил предприятие ООО «Камчаттралфлот» и провёл осмотр малотоннажного рыболовного сейнера «Апача».

В тот же день Юрий Трутнев ознакомился с работой мастерских (лабораторий), созданных на базе КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум». В 2022 году в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» на базе техникума за счёт средств федерального бюджета, выделенных по линии Минпросвещения, были созданы три мастерские по компетенциям «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Холодильная техника и системы кондиционирования». В 2023 году в рамках плана социального развития центров экономического роста Камчатского края на средства президентской дальневосточной единой субсидии на базе техникума создано ещё две мастерские: лаборатория судового высоковольтного оборудования и лаборатория общего устройства судов.

