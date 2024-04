Хоккеисты ГУУ начали Первенство России с победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сборная Государственного университета управления по хоккею одержала победу в первой игре группового раунда Первенства России Студенческой хоккейной лиги, где мы выступаем в группе А.

Соперником парней стала команда Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ).

Наши хоккеисты с первой минуты показали свое превосходство на льду, не оставив соперникам ни шанса.

Роман Ширяев и Илья Какорин не пропустили ни одной шайбы, а участники команды смогли целых семнадцать раз поразить ворота соперника.

Таким образом, встреча закончилась со счетом 17:0 в пользу ГУУ.

Напомним, что игры VIII Всероссийского Финала Студенческой хоккейной лиги проходят в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный», где 12 команд со всей страны будут бороться за звание лучшего. Хоккеисты ГУУ участвуют в этих соревнованиях второй раз: в прошлом сезоне наша команда вошла в ТОП-5 команд России.

Поздравляем спортсменов с отличным началом и желаем дальнейших побед!

