Финансовые новости: В России стали чаще оформлять полисы ОСАГО для легковых такси

В 2023 году было оформлено 248 тыс. таких страховок — на 39% больше, чем годом ранее, отмечается в обзоре Банка России. Позитивной динамике способствовало прежде всего вступление в силу закона о такси — теперь у водителя без специального полиса может быть приостановлено действие разрешения на перевозку пассажиров и багажа. Тем не менее почти 113 тыс. водителей такси, данные о которых внесены в региональные реестры, не имели полиса ОСАГО с отметкой для такси.

Средняя стоимость полиса ОСАГО для такси составила 27,8 тыс. рублей, за год он подорожал всего на 5%. Водители такси, работающие на личном или арендованном авто, управляют им намного аккуратнее и становятся виновниками аварий реже, чем водители таксопарков. Поэтому для страхователей — физических лиц полис обходится в среднем в 2 раза дешевле, чем для владельцев такси — юридических лиц. Количество страховых случаев в 2023 году по договорам ОСАГО для такси, заключенным годом ранее, уменьшилось на 10%. При этом частота страховых случаев по таким полисам в 6,6 раза выше, чем по полисам на другие легковые машины. Фото на превью: OlegRi / Shutterstock / Fotodom

