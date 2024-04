Учёный совет: награды, достижения и поздравления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

22 апреля состоялось очередное заседание Учёного совета СПбПУ. Торжественная часть получилась насыщенной: много политехников получили награды за разнообразные достижения.

За плодотворное сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и содействие развитию Фонда целевого капитала ректор СПбПУ Андрей Рудской наградил благодарностью и памятной медалью университета основателя и президента международной компании «Арман Холдинг», выпускника энергомашиностроительного факультета Политеха 1994 года Серикбая Бисекеева.

Серикбай Жолдыбаевич — наш выпускник, бизнесмен, который по зову сердца оказывает всяческую помощь Политеху, везде прославляет его, ежегодно жертвует средства в Эндаумент-фонд. Серикбай Жолдыбаевич учредил стипендию в институте, выпускником которого он является, и сейчас работает над созданием именной аудитории. Это удивительный пример искреннего служения и любви к альма-матер. Спасибо от всех нас, от студентов, преподавателей за такую поддержку , — отметил Андрей Иванович.

После этого ректор вручил аттестаты о присвоении учёного звания доцента по специальности «Энергетические системы и комплексы» Ирине Аникиной, по специальности «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей» Никите Воинову, по специальности «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей» Игорю Никифорову, по специальности «Региональная и отраслевая экономика» Наталье Путинцевой.

Дипломы кандидатов наук получили представители Института промышленного менеджмента, экономики и торговли: старший преподаватель Высшей инженерно-экономической школы Николай Дмитриев (научный руководитель — профессор ВИЭШ Андрей Зайцев), соискатель Высшей инженерно-экономической школы Алексей Микулёнок (научный руководитель — доцент Игорь Люкевич), аспирант Высшей школы производственного менеджмента Елизавета Павлова (научный руководитель — профессор ВШПМ Татьяна Харламова), старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента Дарья Рыхтик (научный руководитель — профессор ВШПМ Елена Виноградова).

За значительный вклад в развитие сферы образования и добросовестный труд благодарностью Министерства науки и высшего образования Российской Федерации наградили доцента Высшей школы энергетических систем Института энергетики Светлану Аверьянову.

За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы высшего образования и научного потенциала Санкт-Петербурга и в связи с 125-летием со дня основания СПбПУ благодарность Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга вручили директору Института среднего профессионального образования Роману Байбикову, заведующему учебной лабораторией Высшей школы электроэнергетических систем Института энергетики Юрию Величко, доценту Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Института биомедицинских систем и биотехнологий Елене Москвичевой.

Благодарности Законодательного собрания Санкт-Петербурга «За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие высшего образования в Санкт-Петербурге и подготовку квалифицированных специалистов» получили проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов, директор Студенческого городка СПбПУ Вячеслав Ольшевский, директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий Ольга Власова, профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Галина Козинец, начальник Управления социально-бытового и материально-технического обеспечения Зарина Наумова.

За многолетнее активное участие в подготовке и проведении международного технологического форума «Инновации. Технологии. Производство» и форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России» благодарностями губернатора Ярославской области Михаила Евраева и члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Вячеслава Шпорта наградили проректора по цифровой трансформации Алексея Боровкова.

Почётный знак «За заслуги перед Калининским районом» получил директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Андрей Васин.

Также на заседании объявили итоги конкурса учебных и научных изданий 2023 года. Диплом первой премии за комплекс научных изданий «Структура и свойства металлических материалов, полученных методами аддитивного производства», «Перспективные материалы и технологии аддитивного производства в двух томах» вручили директору Института машиностроения, материалов и транспорта Анатолию Поповичу.

Диплом первой премии за комплекс научных изданий «Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности», «Летопись Центра компетенций Национальной технологической инициативы «„Новые производственные технологии“», «Тренды и сценарии развития рынков решений в области цифровой трансформации промышленных компаний в рамках направления „Технет“ НТИ в 2023 год» получил коллектив авторов под руководством проректора по цифровой трансформации Алексея Боровкова.

Диплом второй премии за научное издание «Материалы и технологии подводной сварки» вручили профессору Высшей школы физики и технологий материалов Сергею Паршину.

Почётной грамотой СПбПУ за эффективную работу, многолетний добросовестный труд, выполнение особо важных и сложных задач отметили проректора по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрия Тихонова. Почётную грамоту СПбПУ за профессиональное мастерство, большой вклад в развитие системы высшего образования и научного потенциала университета, достижение высоких показателей и высокую эффективность в подготовке высококвалифицированных кадров, успешное выполнение особо важных и сложных задач вручили директору Института машиностроения, материалов и транспорта Анатолию Поповичу.

Из рук ректора СПбПУ Андрея Рудского диплом лауреата премии «Колба» для женщин в науке и членский билет Международного совета экономистов получила начальник Отдела финансово-экономического учёта и аналитического учёта НИОКР, кандидат физико-математических наук Наталья Васецкая. Студент Высшей школы юриспруденции Никита Мартинчук был отмечен дипломом победителя 5-го Всероссийского слёта молодых юристов и дипломом за III место команды Политеха в олимпиаде Следственного комитета России по криминалистике.

Диплом победителя Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету и аудиту Кэпт 2024 вручили студентке Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Полине Чечкиной.

Диплом за первое место на IX Международном студенческом конкурсе «Знаете ли вы международные стандарты финансовой отчётности» получили студенты Екатерина Салманидина, Арина Щербакова, Юлия Левичева, Олеся Баранчук, Полина Чечкина, а также научный руководитель — доцент Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ Наталья Неёлова.

На заседании Учёного совета отметили высокие результаты политехников на международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего». За 1 место по фиджитал мини-гольфу в дивизионе «Вызов» и за 2 место среди регионов РФ в составе сборной Санкт-Петербурга награждены студентка Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Анастасия Калашникова и студенты Института машиностроения, материалов и транспорта Анастасия Максимова, Полина Кухта, Алексей Жарый. За 2 место по фиджитал-гольфу в дивизионе «Легенды Лиги» награды получили студенты Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Иван Баранчуков и Марина Максимова. Медалью и грамотой за 3 место по VR ритм-симулятору (Beat Saber) наградили студента Института компьютерных наук и кибербезопасности Михаила Степанюка.

Наградами за победу в XII зимней спартакиаде работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада—2024» по горнолыжному спорту и за 2 место по сноуборду были отмечены тренер сборной Николай Зверев, а также студентки Юлия Гордиенко и Елизавета Звягина.

С победой на студенческих соревнованиях по водному поло среди вузов в рамках Санкт-Петербургской студенческой спортивной лиги поздравили тренера сборной СПбПУ Алексея Кабанова и капитана команды, студента Инженерно-строительного института Даниила Антонова.

За 3 место в соревнованиях по бильярду «ПУЛ-8» спартакиады «Здоровье-2024» среди преподавателей и сотрудников вузов Санкт-Петербурга наградили директора Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрия Мохорова и начальника отдела новостного портала Евгения Гусева.

Благодарность от Всероссийской студенческой лиги плавания за развитие вида спорта и проведение фестиваля «Плавание объединяет» получил директор Института физической культуры, спорта и туризма Валерий Сущенко.

После этого перешли к повестке дня. Члены Учёного совета поддержали решение о присвоении учёного звания доцента Института машиностроения, материалов и транспорта Николаю Разумову и Вадиму Суфиярову по научной специальности «Порошковая металлургия и композиционные материалы».

Проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов выступил с докладом, в котором рассказал о проектах в сфере дополнительного образования детей и взрослых. О кадровой политике университета в области подбора и формировании кадрового резерва доложила исполняющая обязанности проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Также на заседании утвердили вопросы, рассмотренные на заседаниях Учебно-методического совета (УМС) и Научно-технического совета (НТС). Члены Учёного совета поддержали выдвижение профессора Высшей школы теоретической механики и математической физики Владимира Иванова на Национальную премию в области будущих технологий «ВЫЗОВ» в номинации «Инженерное решение» и рассмотрели положение о Совете старейшин. Кроме этого, Учёный совет проголосовал за присвоение звания Почётного профессора СПбПУ доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой гидравлики и гидроэнергетики Ташкентского государственного технического университета Мурадулле Мухаммадиеву, а также основателю и президенту международной компании «Арман Холдинг» Серикбаю Бисекееву.

