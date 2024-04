Ученый НГУ наблюдал полное солнечное затмение в штате Индиана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В этом году полоса Полного Солнечного затмения (ПЗС) прошла по тем штатам США, которые можно назвать «средними». Каждое солнечное затмение по-своему уникально, и наша обсерватория старается наблюдать эти редкие явления, которые очень ярко подтверждают фундаментальные законы Природы.

В этом году, 8 апреля, научный руководитель нашей обсерватории Игорь Нестеренко наблюдал ПСЗ в штате Индиана, местечко Винчестер. На его снимках, сделанных с использованием 2 разных камер (простой и поляризационной), можно увидеть самые мелкие детали Солнечной короны. Снимок 2. Фото короны с протуберанцами справа. Пятен на Солнце сейчас много, что говорит о большой Солнечной активности и выход петель протуберанцев за пределы Солнечной короны подтверждает это. На снимках: 1-й контакт ПСЗ- Бриллиантовое кольцо, четверть фазы ПСЗ, эта же четверть фазы ПСЗ снятая через поляризационную камеру. Информация о поляризации короны очень важна для изучения процессов, происходящих в фотосфере Солнца. Для съемок использовался объектив с фокусным расстоянием 200 мм и относительным отверстием 1/2.8. Камера DZK 33GX250б c сенсором 2448×2048 пикселей, 3.45 микрона.

На еще одном снимке общий вид ПСЗ 2024, сделанный одним из первых «веговцев» (студентов, делавших курсовые работы в нашей обсерватории) Александром Зайцевым, который снимал ПСЗ в штате Техас. Погода там была облачной, но тем не менее ему удалось сделать хороший снимок, по которому можно изучать школьную астрономию, раздел «Солнечная система (СС)». По плоскости орбит СС в центре мы видим Солнце (с короной) — слева Юпитер, справа Венера, Сатурн, Марс. Александр использовал объектив с фокусным расстоянием 200 мм и относительным отверстием 1/2.8. А камера DZK 33GX250б c сенсором 2448×2048 пикселей, 3.45 микрона.

http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/doc/astronews_041_24.pdf

Заведующая обсерваторией Вега, УААК КОФ ФФ НГУ Нестеренко Альфия Рашитовна

