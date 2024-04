Ученые СФУ при поддержке «Роснефти» провели самый масштабный мониторинг миграции диких северных оленей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках совместного проекта «Роснефти» и Министерства природных ресурсов и экологии РФ ученые Сибирского федерального университета провели самый масштабный мониторинг миграции диких северных оленей на территории реализации проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края. Впервые в истории наблюдений за этими животными в Восточной Сибири спутниковыми ошейниками пометили сразу 112 особей таймыро-эвенкийской популяции.

В режиме реального времени ученые отслеживали направление перемещений животных. По результатам наблюдений в восточной и центральной частях полуострова Таймыр численность оленей составляла до 330 тысяч особей. По данным ученых, сокращение таймыро-эвенкийской популяции оленей за последние 25 лет с 500 до 325 тысяч обусловлено глобальным потеплением. В арктических широтах проявляются нетипичные для оленей погодные условия – озеленение тундры, что приводит к изменению привычного ареала обитания и миграции летом в более прохладные места.

В 2024 году ученые СФУ при поддержке «Роснефти»» продолжат исследования на Западном Таймыре. Общая площадь обследуемой территории составит не менее 360 тысяч км2. Проведение такого мониторинга необходимо для принятия своевременных решений по сохранению уникальной популяции оленя. Важность этого биологического вида чрезвычайно высока. Дикий северный олень является не только ключевым видом-биоиндикатором Арктической зоны, но и основой для сохранения традиционного уклада и быта коренных малочисленных народов Севера. Представители местного населения входят в исследовательские группы по учёту оленей и в дальнейшем смогут использовать полученные данные при ведении исконных промыслов.

«Роснефть» совместно с Сибирским федеральным университетом изучает состояние популяции, численность и миграции дикого северного оленя на территории Красноярского края с 2014 года. В рамках национального проекта «Экология» «Роснефть» реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки.

В рамках программы с 2024 по 2027 гг. «Роснефть» проведет масштабные исследования на севере Красноярского края – авиаучет белых медведей Карского моря, мониторинг дикого северного оленя, изучение рыб устья реки Енисей. Помимо этого, ученые построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря, проверив гнездования ценных видов птиц.

