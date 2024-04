«Тотальный диктант»: как его написали в Вышке

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 апреля по всей России и за рубежом прошел «Тотальный диктант». Уже не первый год НИУ ВШЭ выступает в качестве партнера мероприятия, предоставляя площадки для его проведения. В этом сезоне акция состоялась в корпусах на Покровском бульваре и Шаболовке. Текст прочитали казахстанский и российский стендап-комик Евгений Чебатков и телеведущая, журналист и продюсер Яна Чурикова. Быть грамотным важно для каждого человека, а говорить и писать по-русски без ошибок нелегко, но затягивает. В этом уверены организаторы «Тотального диктанта» и год за годом распространяют свои идеи по всему миру. Если первый «Тотальный диктант» случился в 2004 году как локальная студенческая акция «Глум-Клуба» (творческого объединения гуманитарного факультета НГУ), то в прошлом году его написали 456 307 человек из 103 стран и 700 городов.

Ежегодное образовательное мероприятие привлекает внимание к русскому языку и призвано объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Известные литераторы создают для диктанта уникальные тексты, на которых могут проверить свою грамотность все желающие независимо от возраста, пола, образования и сферы деятельности. Общественный проект реализуется активистами и волонтерами, организатором выступает фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске. НИУ ВШЭ с 2019 года является стратегическим партнером акции, и в корпусе университета на Старой Басманной в течение недели после диктанта проходит проверка всех московских работ.

Текст для диктанта-2024 подготовила известная писательница Анна Матвеева. Среди тех, кто читал его на других площадках, в этом году были литературный критик, преподаватель Школы филологических наук ВШЭ Евгения Коробкова и лингвист, старший преподаватель Школы лингвистики ВШЭ Антон Сомин. Любители русского языка, которые собрались в НИУ ВШЭ на Покровском бульваре, рассказали новостной службе «Вышка.Главное», почему они пишут диктант уже не первый раз и чем такая акция важна для общества.

Татьяна Степановская работает в центральной бухгалтерии крупной торговой сети. В этом году она писала диктант уже в седьмой раз. «Начала участвовать еще у себя в городе, в Череповце, и мне понравилось. Диктант сплачивает людей разных интересов и из различных сфер деятельности. За все время у меня было две двойки, две тройки и две четверки», — рассказала она. Всегда интересно узнать свой уровень русского языка, а также посмотреть на знаменитостей, которые читают тексты, добавила Татьяна.

Светлана Ничипорчук работает юристом в НКО при правительстве Москвы. Она также написала диктант в седьмой раз. «Я очень любила русский язык в школе, у меня была всегда пятерка. Но я понимала, что мои знания далеки от идеальных, поэтому мне стало интересно проверить себя. В последнее время пишу диктант каждый год, но пятерки у меня пока еще не было, было три тройки и три четверки. На сегодняшний день мы читаем множество текстов в интернете, где много ошибок, ведь до интернета мы читали книги, газеты, которые вычитываются корректорами. Поэтому важно проверять себя, узнавать новые правила и запоминать их», — поделилась Светлана.

Анастасия Пыресина — технический писатель, на диктант пришла впервые. «Я поменяла профессию, — объясняет она, — сейчас мне нужно подтянуть знания в области лингвистики, ведь моя работа теперь связана с текстом. Я думаю, что это всем полезно — чему-то постоянно учиться, узнавать новое. Готовилась дома самостоятельно, хочу, конечно, написать на пятерку, но не надеюсь».

Денис Галиуллин работает менеджером по проектам в компании, занимающейся производством продуктов питания. Участие в акции он принял в третий раз. «Впервые написал диктант в родном Челябинске, там у меня были посредственные результаты. Но на сегодняшний день я тоже себе не ставлю высокую планку, рассчитываю на четверку. Такие диктанты — правильная и полезная идея для того, чтобы люди лучше знали родной язык. Это одна из главных причин, чтобы принимать участие», — подчеркнул Денис.

