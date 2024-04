Студенты НГУ представили свои разработки в сфере систем управления базами данных

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках секции «Информационные технологии» Международной научной студенческой конференции состоялась подсекция «Системы управления базами данных», в которой приняли участие студенты НГУ, представители Университета ИТМО и Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. Подсекция проходила при поддержке компании Postgres Professional, занимающейся созданием интеллектуальной облачной системы управления базами данных (СУБД) для больших данных. Параллельно проходили еще 13 подсекций.

В этом году секция «Информационные технологии» была одной из самых многочисленных на Международной научной студенческой конференции. Она объединила более 300 участников из 20 университетов. В экспертный совет вошли представители ИТ-индустрии и научного сообщества. Эксперты отметили высокий уровень представленных работ, мотивацию и активность участников.

На подсекции «Системы управления базами данных» с приветственным словом выступил заместитель генерального директора компании Postgres Professional Иван Панченко. Он отметил высокий уровень подготовки студентов НГУ и упомянул, что в числе сотрудников компании есть его выпускники, которые проявляют себя, как талантливые, грамотные и инициативные специалисты и разработчики.

— В нашей компании работает немало студентов и выпускников НГУ, и мы хотим бы, чтобы их было еще больше, потому что верим в их интеллектуальные силы, полагаемся на их способности, не сомневаемся в их профессиональных навыках. Мы намерены и дальше развивать свое сотрудничество с НГУ, потому что видим позитивные результаты. Мы поддерживаем проведение летней школы, выплачиваем стипендии успешным студентам, организовываем стажировки в нашей компании. Полагаю, потенциал сотрудничества с НГУ мы используем пока еще не полностью, и следует предпринимать дальнейшие шаги по его расширению. НГУ зарекомендовал себя, как вуз, который дает студентам самое лучшее образование. Его студенты и выпускники сначала становятся нашими стажерами, потом младшими разработчиками, а вскоре – и старшими. Надеемся, что им интересно работать у нас, ведь наша компания действует на переднем рубеже науки и техники. Наша компания является одним из ведущих разработчиков системы управления базами данных Postgres Pro. Она очень важна для нашей страны, особенно в нынешних условиях, когда иностранные базы данных уходят с рынка и возникает срочная необходимость заменить их на отечественный продукт, которым могли бы пользоваться, в том числе, крупные компании и федеральные проекты, — рассказал Иван Панченко.

В рамках работы подсекции было заслушано 20 выступлений. Определить лучшие их них экспертам было непросто. По мнению жюри, 12 докладов могли претендовать на дипломы той или иной степени.

— Было принято решение дипломом первой степени наградить работу Тофига Алиева, потому что представленное им решение для эмуляции сетевых сбоев полностью готово к использованию. Большой интерес вызвала совместная работа Даниила Давыдова и Алены Винтер, посвященное оптимизации журнала предзаписи, а также доклад Тимофея Шальнева о подходе к управлению ресурсами в PostgreSQL. Дипломами были отмечены исследования Андрея Силицкого и Владислава Кирилова. Андрей представил результаты верификации алгоритма консенсуса в высокодоступном кластере PostgresPro, а Владислав рассказал о своем подходе к автоматизации восстановления резервного сервера Postgres. Также члены комиссии оценили результаты работы Дмитрия Бондаря, который выявил причину падения скорости обработки запросов при переключении на реплику, — подытожил ведущий разработчик программного обеспечения Postgres Professional, старший преподаватель кафедры общей информатики Факультета информационных технологий НГУ Михаил Рутман.

