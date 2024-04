Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершился прием заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства«Московские мастера» по профессии «специалист по предоставлению услуг (работник МФЦ)». Сотрудники офисов «Мои документы» присоединятся к нему впервые. Заявки подали 278 человек.

«В этом году центры госуслуг впервые участвуют в городском конкурсе “Московские мастера”, в первом этапе сразятся между собой 278 наших специалистов. Сотрудники офисов “Мои документы” уже давно стали лицом качественного и клиентоориентированного сервиса в Москве. Мы выходим за рамки регламентов и создаем комфортные условия для каждого посетителя не только в центрах госуслуг, но и в медучреждениях и значимых городских проектах. Принять участие и стать лучшим в своем деле — прекрасная мотивация и возможность проявить себя для сотрудников “Мои документы”», — рассказала Елена Синельникова, заместитель директора по работе с персоналом центров госуслуг города Москвы.

В отборочном этапе участникам предстоит выполнить четыре задания: на проверку теоретических знаний, уровня универсализации, комплекса компетенций, а также представить самопрезентацию. По результатам первого тура определятся 10 финалистов.

Во втором, финальном этапе, экспертная комиссия очно будет оценивать знания конкурсантов в сфере предоставления государственных услуг. По итогам определят трех лучших специалистов.

Победителей и призеров конкурса наградят дипломами и знаками «Московский мастер», также они получат гранты от Правительства Москвы.

«Московские мастера» — ежегодный городской конкурс для тех, кто делает город лучше каждый день. Спасатели и инженеры, библиотекари, медсестры, психологи, специалисты по охране труда, экскурсоводы — представители 40 востребованных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии. В 2024 году конкурс «Московские мастера» пройдет в 27-й раз.

Конкурс проходит в рамках системы социального партнерства между Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI