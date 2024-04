Собянин: 2,2 тыс. человек уже прошли обучение в «Московской технической школе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В «Московской технической школе» («МТШ») открылось новое направление обучения. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Теперь у “МТШ” есть общий модуль “Новые производственные технологии”. В рамках направления инженеры будут осваивать актуальные подходы в производстве, работу с новыми материалами, методы и процессы при проектировании и производстве конкурентоспособных на мировом рынке продуктов или изделий», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В частности, сотрудники промышленных предприятий повысят квалификацию по цифровому проектированию и моделированию, оптимизации процессов, математическому моделированию, компьютерному и суперкомпьютерному инжинирингу.

«Московская техническая школа» открылась в 2021 году для повышения квалификации сотрудников предприятий промышленной отрасли. Обучение в «МТШ» прошли уже более 2,2 тысячи человек.

В этом году в «МТШ» планируется открыть еще два направления обучения — это «Информационная безопасность» и «Цифровые двойники».

