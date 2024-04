Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Максимально быстрыми темпами идет программа реновации в Академическом районе. В нее включены 19 домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Из 4,3 тысячи участников программы новые квартиры получили уже свыше 3 тысяч жителей района. В жилом комплексе на Новочеремушкинской улице — 577 квартир. Установлена автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками. На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Жилой комплекс с подземной автостоянкой находится по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 35. Его построили по индивидуальному проекту. Четыре корпуса образуют прямоугольник — закрытое и комфортное дворовое пространство для жильцов.

Фасады домов отделали плиткой из керамогранита. Лоджии застеклили, установили корзины для кондиционеров, чтобы сохранить архитектурный облик здания. Первые этажи оформлены витражным остеклением.

В новостройке 577 квартир: 93 однокомнатные, 396 двухкомнатных и 88 трехкомнатных. Их общая площадь — 33,3 тысячи квадратных метров. Улучшенная отделка в квартирах и помещениях общего пользования отвечает требованиям стандарта программы реновации.

11 квартир (три однокомнатные, шесть двухкомнатных и две трехкомнатные) оборудовали для нужд маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

На подземном уровне обустроили паркинг на 175 машино-мест. На прилегающей территории обустроили детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха.

Недалеко от новостройки находится станция метро «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии, путь до нее занимает около 10 минут пешком. Кроме того, рядом расположены Новочеремушкинский пруд, усадьба Черемушки-Знаменское, организации Российской академии наук (Институт Китая и современной Азии, Институт экономики, Институт океанологии имени П.П. Ширшова и ряд других), а также многочисленные магазины, кафе и рестораны, школы, детские сады и другие социальные объекты.

Заселение жилого комплекса на Новочеремушкинской улице началось 29 сентября 2023 года. Сюда поэтапно переезжают 520 семей, а это 1287 москвичей, проживавших в доме 39, корпусах 1 и 2, доме 41, корпусах 1 и 2 на той же улице, а также в домах 32 и 34 на улице Кржижановского. Уже 509 семей (98 процентов) дали согласие на переселение.

Более 10 тысяч москвичей стали правообладателями квартир по программе реновации в первом квартале 2024 годаМэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

Программа реновации в Академическом районе

В Академическом районе в программу реновации включено 19 домов, два из которых сохранят после расселения как здания авторской архитектуры. В новые квартиры должны переехать 4,3 тысячи человек.

Шесть домов расселили до 2020 года. Для остальных участников программы реновации было определено два этапа переселения. На первом — 2020–2024 годы — новое жилье планируют предоставить жильцам 12 домов, еще одно старое здание вошло во второй этап, который реализуют в 2025-2028-м.

Для организации волнового переселения подобрали шесть площадок, на четырех из которых построены и переданы под заселение жилые комплексы. Они находятся по адресам:

— улица Дмитрия Ульянова, дом 27 (переселение началось 6 октября 2018 года, дом полностью заселен);

— улица Дмитрия Ульянова, дом 27, корпус 1 (переселение началось 6 октября 2018 года, дом полностью заселен);

— улица Шверника, дом 6, корпус 2 (переселение началось 13 марта 2021 года);

— Новочеремушкинская улица, дом 35 (переселение началось 29 сентября 2023 года).

Новоселами стали уже свыше трех тысяч человек из 14 домов. Это около 70 процентов от общего количества участников программы реновации в Академическом районе.

Сейчас завершается строительство еще одного здания по адресу: улица Кедрова, владение 16.

Программу реновации в Москве утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5176 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион горожан.

Для реализации программы подобрали 614 стартовых площадок, где появится 10,1 миллиона квадратных метров жилья.

Уже построили 307 жилых комплексов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров, в которые смогут переехать жильцы тысячи старых пятиэтажек. Еще 472 дома общей площадью девять миллионов квадратных метров находится на этапе проектирования и возведения.

Первые новоселы въехали в современные квартиры в феврале 2018 года. Сегодня идет или уже завершилось переселение 161,1 тысячи москвичей.

Для участников программы реновации работают центры информирования, где можно получить консультацию представителей Департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других ответственных ведомств. Город предлагает бесплатную помощь при переезде. Чтобы ее получить, нужно направить заявление на портале mos.ru или оставить заявку в центре информирования по переселению.

Программа «Мой район» в Академическом

В рамках программы «Мой район» в Москве создают комфортные условия во всех районах, независимо от их удаленности от центра.

Академический район находится в Юго-Западном административном округе города. В нем проживают 113 тысяч москвичей. За последние годы были реализованы крупные проекты по улучшению инфраструктуры района.

Так, благоустроили скверы — на проспекте 60-летия Октября и «Диета», а также общественные пространства в границах улиц Шверника, Гримау и Винокурова. Привели в порядок парки «Академический» и «Новые Черемушки».

Новые возможности для прогулок и отдыха создали рядом с Новочеремушкинским прудом. Обновили 13 дворов.

В ходе первого этапа модернизации амбулаторного звена прошла реконструкция двух филиалов поликлиники № 22 по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дом 25 и Большая Черемушкинская улица, дом 6 а. На втором этапе городской программы приведут в порядок головное здание на улице Кедрова (дом 24), а также филиал № 3 и детскую поликлинику № 69. Сейчас там идут работы.

Кроме того, для жителей Академического района на улице Вавилова (владение 61) строят новую поликлинику на 750 посещений в смену. Планируется, что современное семиэтажное здание будет полностью соответствовать новому московскому стандарту и примет первых пациентов уже в этом году.

Для удобства пассажиров наземного городского транспорта организовали 10 новых маршрутов, на пути их следования установили около 20 современных павильонов.

На маршрутах трамваев № 14, 26 и 39 курсируют современные трехсекционные вагоны «Витязь-Москва». В них есть все необходимое для комфортной поездки: просторный салон, система климат-контроля, мультимедийные экраны, разъемы для зарядки мобильных устройств.

В рамках проекта «Энергия Москвы» в районе установили четыре электрозарядные станции. Водители могут найти станцию в приложении «Московский транспорт» и бесплатно подзарядить электромобиль.

Кроме того, оборудовали девять велопарковок на 52 места и девять станций городского велопроката.

Переходы на станции метро «Академическая» реконструировали.

В 2023 году на Калужско-Рижской линии метро завершилось обновление подвижного состава. Здесь курсируют поезда трех современных серий: «Ока», «Москва» и «Москва-2020».

В этом году планируют завершить основные работы по строительству первой очереди Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». В составе нового радиуса откроется станция «Академическая», с которой можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Благодаря реализации этого крупного и важного проекта улучшится транспортное обслуживание жителей Академического и соседних районов. Около 96 тысяч москвичей получат дополнительную станцию метро в пешей доступности, а нагрузка на станцию «Академическая» оранжевой ветки снизится до 20 процентов.

Помимо этого, планируется строительство спортивного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 10, корпус 1. Намечен комплексный капитальный ремонт зданий центра спорта и образования «Самбо-70» на Новочеремушкинской улице (дом 64, корпуса 3 и 4).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI